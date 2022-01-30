Куди вкладають гроші українці (дослідження)

Додано: Сер 09 лют, 2022 23:18

Svetas написав: moveton Тут не важно, что Вы считаете, тут голая математика! Посчитайте с 1996 года-прослезитесь. Тут не важно, что Вы считаете, тут голая математика! Посчитайте с 1996 года-прослезитесь.

Так мне считать или не важно? Я ж таки прикинул: допустим, в год по 15% (на самом деле было больше. Навскидку за 2009й год:). За 25 лет это 33 раза. С удовольствием продам сейчас доллары по 1.76 * 33 = 58 грн/$ любителям их складывать под матрасом. Готов даже прослезиться по поводу их тяжёлой судьбы. При карбованцах, быстро дешевеющих ниже туалетной бумаги, конечно, депо было не интересным, но гривневый депо на любых непрерывных даже 10 годах уже выгоднее подматрасных долларов. На коротких сроках можно, конечно, нарваться на большую девальвацию гривны и тогда обидно. Но в среднем всё таки процент депо больше этой девальвации относительно доллара (не инфляции!). А последение годы и девальвации не очень-то видать: доллар до сих пор даже в пиках не достигает тех 35, что были в 2014-2015м.