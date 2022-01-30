Куди вкладають гроші українці (дослідження)

Додано: Чет 10 лют, 2022 01:03

BIGor написав: Ставка в 2009 году - нерелевантна - послекризисный год. Сейчас например ставка около 6-7% до налогов. Много Вы получите от вклада сейчас в гривне?

Кстати, кто в долларах держал - тоже мог капитализировать сбережения в банках. Ставка в 2009 году - нерелевантна - послекризисный год. Сейчас например ставка около 6-7% до налогов. Много Вы получите от вклада сейчас в гривне?Кстати, кто в долларах держал - тоже мог капитализировать сбережения в банках.

А когда релевантна? Можно взять докризисный 2007й:и видно, что это ставка понизилась. Думаю, что 15% в среднем всё таки наберётся. Да, можно было и доллары на депо складывать. Получить на сейчас примерно тоже самое, что и по гривневым депо (а может и меньше, но это уже нужно сильно считать). Или не получить, если при очередном кризисе депо в хорошем случае выплатят без процентов и по курсу до кризисаПоэтому я сразу уточнил, что сравниваем именно с подматрасными долларами, а не одолженными банку.На сейчас, кстати, гривневое депо тоже ещё вполне ничего. Довольно надёжная и не самая щедрая Алла даёт годовое депо 8.855%налогов. Ставка по доллару при этом символическая. Т.е., чтобы догнать, доллар должен подскочить через год до 30.5. Это не то, чтобы не возможно, но и далеко не факт. Хотя введение налога на депо экономический смысл использования депо сильно подкосило - это да.