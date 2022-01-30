Куди вкладають гроші українці (дослідження)

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Svetas написав:moveton Тут не важно, что Вы считаете, тут голая математика! Посчитайте с 1996 года-прослезитесь.
Так мне считать или не важно? Я ж таки прикинул: допустим, в год по 15% (на самом деле было больше. Навскидку за 2009й год: 21.58% в среднем). За 25 лет это 33 раза. С удовольствием продам сейчас доллары по 1.76 * 33 = 58 грн/$ любителям их складывать под матрасом. Готов даже прослезиться по поводу их тяжёлой судьбы. При карбованцах, быстро дешевеющих ниже туалетной бумаги, конечно, депо было не интересным, но гривневый депо на любых непрерывных даже 10 годах уже выгоднее подматрасных долларов. На коротких сроках можно, конечно, нарваться на большую девальвацию гривны и тогда обидно. Но в среднем всё таки процент депо больше этой девальвации относительно доллара (не инфляции!). А последение годы и девальвации не очень-то видать: доллар до сих пор даже в пиках не достигает тех 35, что были в 2014-2015м.
moveton Плохо Вы в школе учились! Очень грубо (не сложный процент) считаем: 15% годовых (в среднем) х 26 лет= 360% - это при хранении в гривне. Доллар подорожал (гривна подешевела) с 1,76 до 28 грн = 1590% Можете начинать рыдать. Блажен тот , кто в школе не учился. Кстати, это ещё не вечер, а у Вас есть гарантия что через год доллар не будет по 120грн? У меня, увы, нет......жизненный опыт это подтверждает. А с матрасом у меня всё спокойно и нервы в порядке и бабки целы, чего и Вам желаю!
Svetas написав:moveton Тут не важно, что Вы считаете, тут голая математика! Посчитайте с 1996 года-прослезитесь.
Так мне считать или не важно? Я ж таки прикинул: допустим, в год по 15% (на самом деле было больше. Навскидку за 2009й год: 21.58% в среднем). За 25 лет это 33 раза. С удовольствием продам сейчас доллары по 1.76 * 33 = 58 грн/$ любителям их складывать под матрасом. Готов даже прослезиться по поводу их тяжёлой судьбы. При карбованцах, быстро дешевеющих ниже туалетной бумаги, конечно, депо было не интересным, но гривневый депо на любых непрерывных даже 10 годах уже выгоднее подматрасных долларов. На коротких сроках можно, конечно, нарваться на большую девальвацию гривны и тогда обидно. Но в среднем всё таки процент депо больше этой девальвации относительно доллара (не инфляции!). А последение годы и девальвации не очень-то видать: доллар до сих пор даже в пиках не достигает тех 35, что были в 2014-2015м.
тут есть одно очень существенное но. Военный фактор. Если в 2015 году не удалось бы ограничить военный конфликт территориями Донбасса все было бы иначе с гривной (С того момента почти ничего не поменялось - как подписали тогда Минские договоренности так и обсуждают одно и то же уже 7 лет каждый день). Так вот при более активных военных действиях, а вероятность этого периодически очень ненулевая, никакие гривнедепозитные проценты и ОВГЗ не перекрывали бы девальвацию, в самом лучшем случае где-то рядом ходили бы.
Svetas написав:Плохо Вы в школе учились! Очень грубо (не сложный процент)
Если религия не позволяет полученные проценты класть обратно в банк, то вопросов нет. Тем, кто так хорошо учился в школе, ещё можно доллары придержать, а на жизнь кредит в МКО взять по 1% в день при крайнем сроке кредита в две недели. Мелочь же, 365% в год, и продав через год доллары за 120 (жизненный опыт же не может ошибаться) в плюс выйти получается.
Alex2007 написав:Так вот при более активных военных действиях, а вероятность этого периодически очень ненулевая, никакие гривнедепозитные проценты и ОВГЗ не перекрывали бы девальвацию, в самом лучшем случае где-то рядом ходили бы.
Мы таки про то, кто получил выхлоп больше за реальные 25 лет. А война может быть и Третья Мировая (очень ненулевая вероятность периодически уже лет 70) и тогда и валюта и недвижимость и золото безнадёжно проиграют патронам и тушёнке. Причём запасаться ими большинству нет смысла даже, если война таки грянет Ибо всё равно отберут.
moveton написав:Если религия не позволяет полученные проценты класть обратно в банк,
Я же написала - не учитывала "сложный" (процент на процент)- будет немного больше. Что же ко второму Вашему предложению - в азартные игры не играю. А приключится - Вам понравится. Искусство инвестиций - искусство управления отношением риск/прибыль. Дерзайте, юноша....
moveton написав:Так мне считать или не важно? Я ж таки прикинул: допустим, в год по 15% (на самом деле было больше. Навскидку за 2009й год: 21.58% в среднем). За 25 лет это 33 раза. С удовольствием продам сейчас доллары по 1.76 * 33 = 58 грн/$ любителям их складывать под матрасом.
Ставка в 2009 году - нерелевантна - послекризисный год. Сейчас например ставка около 6-7% до налогов. Много Вы получите от вклада сейчас в гривне? Кстати, кто в долларах держал - тоже мог капитализировать сбережения в банках.
BIGor написав:Ставка в 2009 году - нерелевантна - послекризисный год. Сейчас например ставка около 6-7% до налогов. Много Вы получите от вклада сейчас в гривне? Кстати, кто в долларах держал - тоже мог капитализировать сбережения в банках.
А когда релевантна? Можно взять докризисный 2007й: 14% + 0.5% по программе лояльности и видно, что это ставка понизилась. Думаю, что 15% в среднем всё таки наберётся. Да, можно было и доллары на депо складывать. Получить на сейчас примерно тоже самое, что и по гривневым депо (а может и меньше, но это уже нужно сильно считать). Или не получить, если при очередном кризисе депо в хорошем случае выплатят без процентов и по курсу до кризиса Поэтому я сразу уточнил, что сравниваем именно с подматрасными долларами, а не одолженными банку.
На сейчас, кстати, гривневое депо тоже ещё вполне ничего. Довольно надёжная и не самая щедрая Алла даёт годовое депо 8.855% после налогов. Ставка по доллару при этом символическая. Т.е., чтобы догнать, доллар должен подскочить через год до 30.5. Это не то, чтобы не возможно, но и далеко не факт. Хотя введение налога на депо экономический смысл использования депо сильно подкосило - это да.