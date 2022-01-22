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Уряд розширив ФОПам можливості працювати без касових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:07
Пропонуємо до обговорення:
До переліку населених пунктів, крім сіл, додано селища.
Дивися повний текст Уряд розширив ФОПам можливості працювати без касових апаратів
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R2
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:08
А как же хутора забыли?
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Angelo77
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