RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Впровадження РРО вивело з
тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:56

Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Пропонуємо до обговорення:
Обов'язкове використання фізособами-підприємцями (ФОП) 2-4 груп реєстраторів розрахункових операцій (РРО) дозволило вивести з тіні 85% торгівлі.

Дивися повний текст Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97416
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:57

За його словами, минулого року в Україні було 900 тисяч чеків на день, а зараз — 6 млн.

Те были вчера по пять и очень большие,
а эти и маленькие, и сегодня, и по три. (С)
Luk_v
 
Повідомлень: 70
З нами з: 21.03.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:07

Чтобы развить экономику, нужно отобрать у предпринимателей больше денег.
Л—логика.
Тень, это, конечно, плохо, но тупо повышая ставки, экономику не развить. без нормальной реформы и дерегуляции.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 05.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:22

Он вообще вменяемый? Конечно чеков стало больше они ж не обязательные были. Теперь Украина производит на 500% больше чеков ура! Больше ж заняться не чем. Хотя если измерять полезность в чеках, справках, отчетах, проверках и прочей бессмысленной дичи то они конечно молодцы да.
Horus
 
Повідомлень: 313
З нами з: 09.12.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:00

Horus напрасно вы считаете их невменяемыми....они банально хотят увидеть реальные обороты, мы же идём в Европу, а там всё по чесноку. Ведь немало ФОПов на 2 группе имея миллионные обороты сдавали годовые декларации на 100-200 тысяч.
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 164
З нами з: 02.06.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:06

1 До ПДВ платники першої та другої груп спрощеного податку - відношення не мали ...і не мають..
Тому ріст ПДВ швидше за все зумовлений ростом енергоносіїв і інфляції..
2 Рахувати ефективність реформи не в грошах..а в чеках - це НОУ ХАУ
3 Маючи можливість показати по 5 млн обороту в рік - підприємці показували по 0,5 млн... - а навіщо більше ?
Тепер замість 0,5 млн - покажуть 2,5 млн...і кому від цього жарко чи холодно?
Рівень сплати податків від цього не збільшиться
4 І від другого кварталу почнуться стенання в Податковій..
Кількість чеків - виросла...а сума податків ні....
От збере тепер начальник районний,якому гриву намилив начальник обласний..якому в свою чергу шию намилив начальник Український...і відправить своїх інспекторів гроші збивати з підприємців..
І почнуть ті кошмарити ..бо реально збрити не вийде - не видача чека=штраф в 5-кратному розмірі від не виданого чека..
Тобто три податківця, розкрутять підприємця на 300-1000 грн штрафу...але вартість роботи цих трьох , за час коли вони будуть щемити підприємця десь в три рази вища...
Тоді піде хвиля назад
Районний начальник піде до обласного з проханням збільшити штати..бо тими що є - не назбираєш...
і далі по колу..
Назбирали на 1 млн...штатів збільшили на 3 млн..в бюджеті дірка збільшилась...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25450
З нами з: 15.01.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Svetas і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Розрахунки через IBAN: Гетманцев пояснив, чи потрібно... 1, 2
R2 » Чет 27 січ, 2022 12:55
13 1246
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 13:55
_hunter
Гетманцев виключив можливість скасування Радою касових... 1 ... 8, 9, 10
R2 » Пон 24 січ, 2022 21:57
97 7897
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 00:28
Faceless
Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманцев 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 16 січ, 2022 08:54
34 3774
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 10:44
bsa170192

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (355)
09.02.2022 21:04
Рынок ОВГЗ (2744)
09.02.2022 20:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.