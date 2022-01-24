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Впровадження РРО вивело з
тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:27

  budivelnik написав:
  _hunter написав:С каких пор "оборот" стал равен "заробыв"?
Як все запущено
1 Для того щоб зробити спрощену систему - ввели поняття оборот...
Тобто нікого не цікавить де взяв і за скільки - головне на яку суму продав.
Тобто як тільки до обороту, додати за скільки купив - так зникає поняття спрощена система..і зявляється поняття загальна система
2 Середня націнка на масові товари.. - не перевищує 20%....
Але при цьому - середній продавець за робочий місяць продає ( ясно що яка група - хлібу багато штук..і мізерна націнка, айфонів мало - але й націнка вища від 20%)
Так от продавець продає на 100 000 грн....тобто різниця між купив/продав - максимум 20000
( при 25% націнці = 80 000 купив+25%=100 000 ціна продажу)
З цих 20 000 - продавець отримує
офіційно 5000 на руки + 2400 податків
реально 10000 на руки+2400податків=витрати на роботу продавця 12400 з 20000
7600 з продавця залишається на руках в підприємця...
Таких продавців в підприємця 3-6 ...тобто підприємець має
3-6)*7600= від 22000 до 44000 ..з яких він також сплачує 2400 податків , приблизно 5000-10000 грн електрика,оренда кіоску/магазину/складу/офісу/прилавку
В нього залишається від 15000 до 30000 грн в місяць...
3 При цьому ( якщо 6 осіб)
Виручка в рік - 6 *11 місяців( 1 місяць в найнятого відпустка)*100000=6,6 млн виручки
З якої , 1 млн грн націнка , з яких
Держава отримує7(6+1 підприємець)*12 місяців * 2400 людина/місяць=200 000
Підприємець отримує 300 000
6 продавців отримують на руки 500 000 ( менше 10000 грн/місяць)

Питання на засипку
Що шукаєте , де хочете знайти і з кого з вище перечислених вважаєте що треба зняти бо він багатий ?

1. Я в курсе. Теперь введут понятие "чуть усложненной упрощенки" -- тоже мне бином Ньютона :lol:
2. И? -- пожалеть? Ну будет в нього залишаться вид 15000 до 30000 грн в місяць - 5, например, процентов...
3. При цьому ( якщо 6 осіб) и выручка, вдруг, была не 6.6лямов, а 7,6 -- дэржава получит ровно те же 0.2ляма, 6 продавцов -- те же менше 10000 грн/місяць, а вот підприємець отримує уже 1.3ляма. Что есть довольно странно.
И именно по этой причине Европа уже который год намекает: с фиксированной ставкой налога на второй группе нужно что-то делать -- например ее полностью ликвидировать...
Я уже в какой-то "РРО-шной" теме говорил: фискализация -- она не только (и не столько) про налоги "прямо сейчас" -- она про учет. Поэтому если благодаря ей в бюджет хоть "лишние" 5% поступят -- _задача максимум_ будет считаться выполненной.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:30

drevlyanin выжигать коленным железом это зло, которое не дает возможность создавать бизнес. Честной конкуренцией и не пахнет. Выживают лживые махинаторы со связями. Честному человеку сунуться туда не реально. Это зло, его нужно искоренять.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:13

  Примат написав:drevlyanin выжигать коленным железом это зло, которое не дает возможность создавать бизнес. Честной конкуренцией и не пахнет. Выживают лживые махинаторы со связями. Честному человеку сунуться туда не реально. Это зло, его нужно искоренять.


От і "вижигают"-чеками. :shock: В довгостроковій перспективі буде два наслідка:
1) ведення бізнесу для всілякої дрібноти ще більше ускладниться, і не стільки через самі чеки як через
перевірки "правильності" ведення РРО з боку податківців.
2) хтось взагалі плюне на це діло і закриється або перейде "в тінь".
3) зростуть ціни-частково за рахунок перекладання на покупця щастя володіння РРО, частково за рахунок зменшення конкуренції-не всі витримають таку любов держави і ринки ще більше монополізуються на користь великого бізнесу, що добре навчився "оптимізувати" податки.
Ризикну припустити, що фактично бюджет не виграє нічогісінько, а може навіть втратить, як зазвичай і відбувається після більшості "покращень" від керманичів, але потрібні цифри "перемоги" зрозуміло що намалюють-або за рахунок інфляції або "самої чесної" статистики.
п.с. Чув вже не від одного дрібного сільгоспвиробника, що роздумують над двома варіантами на цей сезон: перейти з четвертої группи на першу(бо там не потрібно мати РРО) або закрити ФОП до бісової матері.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:21

Помните почтальона Печкина? "Я почему злой был- у меня велосипеда не было!"
Я предполагаю что очень скоро у этого "реформатора" спросят: Где результат?
Все ФОПы уже год с кассовыми аппаратами, вся теневая экономика побеждена-а где результат? Как ты, Гетьманцев, развиваешь экономику и что-то планируешь - если результата нет и уровень жизни падает и падает? Кто теперь виноват? От того, что стало больше бумаги и гемора для обычных ФОПов- от этого товарооборот не увеличился. Следующая стратегическая цель-бабульки с укропом и перушкой?
Это первый кандидат на "козла отпущения" ближе к выборам...
leoiskander
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:24

  leoiskander написав:Все ФОПы уже год с кассовыми аппаратами, вся теневая экономика побеждена-а где результат?

А толку, что они с кассовыми, если они ими не пользуются и торгуют как раньше. Или я что-то путаю?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:54

Коли щось обговорюєте - створіть самі собі обмеження в цьому обговоренні.
Перша - що хотіли досягти
Друге - які додаткові витрати від нововведення
Третє - хто виграє і хто програє
Четверте - а чи можна було те саме зробити(простіше,доступніше,ефективніше)

Отже
по першому - наповнити бюджет? чи нагнути когось ?
я схиляюсь більше до хотіли нагнути , бо бюджет не наповниться...
Особисто я,як людина яка добрих 25 років працює з касовим - знаю як ці нововедення обходити..і
по другому - ускладнення хоча й не значні..проте створюють можливості тотального контролю..
і тут в мене запитання до людей як до споживачів
Чи потрібно Вам, щоб той хто ремонтує вам взуття , замість папірчика виписаного на коліні на 100-500 грн...вибив Вам чек, з позиціями клей,цвяхи,підошва,робота...і за це збільшив суму на мінімум 20%...бо йому ж треба було внести в касовий те що він Вам зробив+вартість касового+400 грн вартість обслуговування+запас на перевіряючих...

Тобто яка Вам різниця? Чи ви думаєте що при продажу кави , чи ремонті взуття, чи продажу свинини на базарі
а - продавці дико і необгрунетовано заробляють
б - їх оборот більший 15000 в день?
по третьому - отже програють всі ( бо ціна на товари /послуги -зросте) , теоретично виграють тільки бюджетники і пенсіонери.....але щоб Ви зрозуміли
гроші -касова стрічка чи фіскалізація не робить..якщо введення касового збільшить платежі до бюджету..то 100% цього збільшення покриєте Ви як споживачі.
по четвертому - так , можна було зробити простіше...просто ввівши касові тільки на ті товари/послуги..які є критичними...
це акцизні товари..і все..
ну може ще імпортні і експортні товари/операції.... бо є ризик що з них не сплатили мито...

А всі інші від шкарпеток до печива рошен чи авк, сала чи консервованих огірків.... - не є критичними для Держави..
Адже і той хто продає і той хто купує, так само як і той хто виробляє - є жителями цієї ж Держави..

Тому боротись з 1-100-1000 осіб з надприбутками..ще може й варто ( та й то краще не боротись а створювати умови для співпраці)
а записувати у вороги 300 000 підприємців..в яких працює 1 млн найманих..і розмір сімей цих найманих десь 3 млн...
Ви що зібрались перетворити країну в концтабір?
Де 5 млн загнали під плінтус 3 млн...а 13 млн пенсіонерів дохнуть з голоду?
Адже те що виготовляється
budivelnik
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