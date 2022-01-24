Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:01

_hunter

1 Ви відноситесь до людей, які маю свою точку зору по всім питанням..і при цьому будучи бовдуром як в питанні яке обговорюється, так і в питаннях які виникають навколо обговорюваного

2 Я даю 95% , що ви не маєте зеленого поняття бо ніколи не займались

- бізнесом

- не знаєте як працює податкова

3 На 40 день після введення закону - виведення з під дії введеного закону

а - 30% населення

б - зменшення штрафів в 10 разів

Що це не як признання своєї поразки в цьому питанні

При чому спроба зберегти лице - як мінімум успішна..бо касові введенні і їх використання буде загальним

4 Я даю 70%.... що через 6 місяців , буде відмінена норма по внесенню товарів в касовий законом..або явочним порядком бізнесмени не будуть це робити/податкова перевіряти, так як це було з законом про пасок безпеки в авто - закон був, його ніхто не виконував, у 99% за його не виконання не штрафували( за виключенням підакцизних тютюн/алкоголь/паливо)..і касовий буде використовуватись для того,для чого і був придуманий - автоматично дати людині документ,який підтверджує покупку,щоб людина в разі чогось змогла отримати компенсації....

Тобто податкова буде контролювати всього один параметр - суму...це єдине що можна зробити без залучення додаткових сил.

5 І про 5 млн

Здурі можна й мягке зломати..

Але зменшення величини граничного обороту з 5 млн до наприклад 3...зменшить кількість підприємців на Єдиному з 600 000 до 200 000 , і збільшить головний біль в податкової,якій тепер треба буде побігати,щоб зловити і задокументувати 400 000 осіб , які раніше працювали по Закону, а тепер роблять те саме..але за межами правового поля, і щоб мати можливість працювати- ці 400 000 осіб , будуть постійно корумпувати правоохоронні органи різними хабарами...



То що хочете?

Загальної справедливості?

Так вона можлива тільки у випадку, якщо

а - 70% за колючим дротом

б - 30% офороняють..

І всього дві справедливості на всіх(одна для тих хто в тюрмі, друга для тих хто охороняє..



Чи може краще щоб було більше варіантів?



ПС

якщо не важко - озвучте чим займаєтесь і чого досягли