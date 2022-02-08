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Борги за комуналку перевищили
80 млрд гривень: за що не...

Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:44

Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не...

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за грудень 2021 року зросла на 8,7 млрд гривень.

Дивися повний текст Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не хочуть платити українці.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:44

Статистику эту надо делить на 10)) все платят вовремя и даже с авансом, не представляю как можно не платить за газ и ээ?? олигарх тебе отключит за неделю даже весь многоквартирный например по утечке газа.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:01

  l4567 написав:Статистику эту надо делить на 10)) все платят вовремя и даже с авансом, не представляю как можно не платить за газ и ээ?? олигарх тебе отключит за неделю даже весь многоквартирный например по утечке газа.

А как за ХВП/ГВП/Отопление не платить можно -- представить получится? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:24

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за грудень 2021 року зросла на 8,7 млрд гривень.

Дивися повний текст Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не хочуть платити українці.



Это только цветочки, ягодки будут после изменения тарифов на газ и электиричество, которое этим летом неизбежно...
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:38

  l4567 написав:не представляю как можно не платить

А смысл платить? Что они сделают? Некоторые услуги невозможно "отключить", а те что могут отключить, можно самостоятельно подключить.

Но я не призываю не платить, я как раз с другой стороны противостояния.
У меня как-то ремонт делал человек из Израиля, он во время ремонта общался в городе с местными жителями и узнал, что у нас люди не платят. Он был в шоке. Первое, что он спросил: "А у вас у тюрьму не сажают?" :mrgreen:

С его слов, у них если не платишь, то ты попадаешь в "черный список", и тебе в будущем кредита не дадут, на работу не возьмут, и реально в тюрьму сажают. Может врал. Но то, что он был шокирован этим фактом, было видно на его лице.
Примат
 
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