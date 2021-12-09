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Дефолт за китайським кредитом:
проведуть аудит ДПЗКУ

Дефолт за китайським кредитом: проведуть аудит ДПЗКУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:01

Дефолт за китайським кредитом: проведуть аудит ДПЗКУ

Пропонуємо до обговорення:
Держаудитслужба проведе Державної продовольчо-зернової корпорації, яка у січні не змогла виплатити 95 млн дол. за кредитом китайському Ексімбанку.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:01

Зачем нам эта информация?
Назовите нам фамилии уродов которые это сделали и которых наши многочисленные и очень высокооплачиваемые силовики скоро посадят "на кол" с полной конфискацией.
Или будет как с мышами сожравшими 2800!!! вагонов зерна?
leoiskander
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Модератори: Ірина_, Модератор

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