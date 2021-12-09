Держаудитслужба проведе Державної продовольчо-зернової корпорації, яка у січні не змогла виплатити 95 млн дол. за кредитом китайському Ексімбанку.
Дивися повний текст Дефолт за китайським кредитом: проведуть аудит ДПЗКУ.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 11:01
Дефолт за китайським кредитом: проведуть аудит ДПЗКУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефолт за китайським кредитом: проведуть аудит ДПЗКУ.
Додано: Чет 10 лют, 2022 11:01
Зачем нам эта информация?
Назовите нам фамилии уродов которые это сделали и которых наши многочисленные и очень высокооплачиваемые силовики скоро посадят "на кол" с полной конфискацией.
Или будет как с мышами сожравшими 2800!!! вагонов зерна?
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