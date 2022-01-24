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Гетманцев розповів, скільки
коштує встановити РРО

Гетманцев розповів, скільки коштує встановити РРО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:15

Гетманцев розповів, скільки коштує встановити РРО

Пропонуємо до обговорення:
Для оформлення та встановлення РРО/ПРРО жодні великі витрати не знадобляться.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, скільки коштує встановити РРО.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:15

реформа состоялась - будет бежать он со своей реформой прямиком в штаты
p_a_l
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Рекетир разбущевался. Великий юрист хоче повісити злочини податкових агентів на громадян України. А його друзі - слуги народу обмінюються подарунками щоб замести сліди своїх здочинів і хабарів за його рекомендаціею.
ovsivolo
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"еще несколько тысяч ФЛП..." - и потом, наконец-то, их отменят. А зачем дальше?
Dikoy
 
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