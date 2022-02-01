11 лютого у Польщі скасуть карантин, який вимагали після контакту із зараженою особою, також скасують "в'їзний" карантин.
Дивися повний текст У Польщі скасують «в'їзний» карантин.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:51
У Польщі скасують «в'їзний» карантин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі скасують «в'їзний» карантин.
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:17
Re: У Польщі скасують «в'їзний» карантин
Ще б скасували довідки тестів ПЛР / антиген.
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