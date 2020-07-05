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Коронакриза сильно вдарила
по доходах австрійців

Коронакриза сильно вдарила по доходах австрійців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:00

Коронакриза сильно вдарила по доходах австрійців

Пропонуємо до обговорення:
В австрійських сім'ях істотно скоротилися засоби до існування, багатьом довелося тугіше затягнути паски.

Дивися повний текст Коронакриза сильно вдарила по доходах австрійців.
R2
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