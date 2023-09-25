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ТОП-5 порад, як зекономити кошти при мінімальних доходах
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 кві, 2024 14:23
Пропонуємо до обговорення:
Відкласти гроші можна навіть при невеликих заробітках. Звичайно, робити це нелегко, особливо коли навколо безліч спокус. Необхідно правильно скласти бюджет, відкладати певний відсоток доходу та набути навичок планування витрат.
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R2
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:23
Статті на які ми заслуговуємо)))
Носіть шкарпетки не місяць, а 5 років, за 5 років це 80к грн
Не періть речі раз в тиждень, робіть це раз в місяць - єкономія на воді та порошку 100к грн за 10 років.
Розігрівайте їжу, яку ви здобудете безкоштовно в ліці, влітку на вогнищі біля дома, економія на газу - 50к грн за 10 років))
Статті шедевральні, як для сайту з назвою 'finance.ua'))
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adre3582
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Додано: Пон 15 кві, 2024 03:46
1.Не имейте чрезмерных желаний.
2.Не заводите семью.
Если имеете ее – избавьтесь.
3.Не допускайте женщин к распределению и трате денег, к приготовлению еды.
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alpilip1
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