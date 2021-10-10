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З 10 лютого слід здійснювати
операції з платіжними...

З 10 лютого слід здійснювати операції з платіжними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:07

З 10 лютого слід здійснювати операції з платіжними...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ вдосконалив порядок здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів (платіжних карток).

Дивися повний текст З 10 лютого слід здійснювати операції з платіжними картками по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:07

неужели будут предупреждать о комиссиях ??? например за перевод кредитных средств - если так настроен терминал или услуга
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:20

  yama написав:неужели будут предупреждать о комиссиях ???

Ощадбанка же моментально обанкротится, не надейтесь. Крысятничает ощад чудовищно.
tromb
 
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