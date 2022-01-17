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SpaceX завершила будівництво
найбільшої ракети у світі...

SpaceX завершила будівництво найбільшої ракети у світі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 08:44

SpaceX завершила будівництво найбільшої ракети у світі...

Пропонуємо до обговорення:
Космічна компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, завершила будівництво повноцінного прототипу Starship. Ракета готова до першого орбітального польоту.

Дивися повний текст SpaceX завершила будівництво найбільшої ракети у світі Starship.
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