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SpaceX завершила будівництво найбільшої ракети у світі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 08:44
Пропонуємо до обговорення:
Космічна компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, завершила будівництво повноцінного прототипу Starship. Ракета готова до першого орбітального польоту.
Дивися повний текст SpaceX завершила будівництво найбільшої ракети у світі Starship
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