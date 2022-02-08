Ціни на оренду житла в Україні зростуть на 10-15% протягом року.
Дивися повний текст В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили майбутні розцінки.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:41
В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили майбутні розцінки.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:11
в Киеве аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 14,3 тысячи гривен
Не многовато ли?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:05
Вся вакханалия тянется от застройщиков и завышенной цены квартир на продажу. Печально что у нас государство смотрит на это со стороны. В ЕС где-то половина квартир сдают от государства. Можно было бы присмотреться к этому опыту и зарабатывать на аренде. Кроме того и у людей был бы более прогнозируемый арендодатель. Вместо того чтобы "датировать" кредиты и разгонять цены на продажу недвижимости. Это делает счастливыми узкую прослойку "инвесторов" хотя должно бы делать недвижимость более доступной и способствовать росту новостроек.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:45
За государственные деньги, то есть за наши с вами будут покупать квартиры, сдавать их за 3коп, и еще пару тысяч в карман коррупционера(сдавшего квартиру). Вам это нужно? В выиграше от такой схемы только те кто у кормушки, и арендатор. Все остальные в ж.е (так как за их деньги куплены квартиры, которые сдаются в аренду убыточно или срок окупаемости 100500 млн лет.)
Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:14
Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:22
Re: В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили..
Почти везде у метро в нормальном состоянии не дешевле, а в центре и 20кгрн однушка может быть в старом доме, и больше 1000 долл в новострое.
По 10 баксов метр разве что в спальниках в хрущах/панельках далеко от метро и цивилизации
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