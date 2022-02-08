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В Україні подорожчає оренда
квартир: експерти озвучили...

В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:41

В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на оренду житла в Україні зростуть на 10-15% протягом року.

Дивися повний текст В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили майбутні розцінки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:41

арендный бизнес что то начинает подозревать....
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:11

в Киеве аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 14,3 тысячи гривен

Не многовато ли?
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:05

Вся вакханалия тянется от застройщиков и завышенной цены квартир на продажу. Печально что у нас государство смотрит на это со стороны. В ЕС где-то половина квартир сдают от государства. Можно было бы присмотреться к этому опыту и зарабатывать на аренде. Кроме того и у людей был бы более прогнозируемый арендодатель. Вместо того чтобы "датировать" кредиты и разгонять цены на продажу недвижимости. Это делает счастливыми узкую прослойку "инвесторов" хотя должно бы делать недвижимость более доступной и способствовать росту новостроек.
hottabich111
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:45

  hottabich111 написав:Вся вакханалия тянется от застройщиков и завышенной цены квартир на продажу. Печально что у нас государство смотрит на это со стороны. В ЕС где-то половина квартир сдают от государства. Можно было бы присмотреться к этому опыту и зарабатывать на аренде. Кроме того и у людей был бы более прогнозируемый арендодатель. Вместо того чтобы "датировать" кредиты и разгонять цены на продажу недвижимости. Это делает счастливыми узкую прослойку "инвесторов" хотя должно бы делать недвижимость более доступной и способствовать росту новостроек.


За государственные деньги, то есть за наши с вами будут покупать квартиры, сдавать их за 3коп, и еще пару тысяч в карман коррупционера(сдавшего квартиру). Вам это нужно? В выиграше от такой схемы только те кто у кормушки, и арендатор. Все остальные в ж.е (так как за их деньги куплены квартиры, которые сдаются в аренду убыточно или срок окупаемости 100500 млн лет.)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:14

  p_a_l написав:в Киеве аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 14,3 тысячи гривен

Не многовато ли?


Либо однушка площадью 50м2, либо эксперды никогда не выезжали за пределы Печерска, и даже не подозревают, что в остальном Киеве аренда $10 за метр.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:22

Re: В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили..

warlamp написав:
  p_a_l написав:в Киеве аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 14,3 тысячи гривен

Не многовато ли?


Либо однушка площадью 50м2, либо эксперды никогда не выезжали за пределы Печерска, и даже не подозревают, что в остальном Киеве аренда $10 за метр.


Почти везде у метро в нормальном состоянии не дешевле, а в центре и 20кгрн однушка может быть в старом доме, и больше 1000 долл в новострое.
По 10 баксов метр разве что в спальниках в хрущах/панельках далеко от метро и цивилизации
Faceless
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