RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна забезпечує продовольством
400 мільйонів людей у...

Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:22

Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі Україна — один з головних постачальників продовольства в світі. Країна забезпечує їжею 400 мільйонів людей у різних країнах, не рахуючи населення України.

Дивися повний текст Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у всьому світі — Мінагрополітики.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97437
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:38

Сам по себе экспорт продовольствия - это неплохо. Но когда он растет на фоне снижения экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и на фоне роста поступлений от заробитчан, это грустно
PasserBy
 
Повідомлень: 382
З нами з: 04.01.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:16

... при том, что в самой стране цены на продовольствие, овощи и фрукты в среднем выросли в 2 раза. О своем народе надо думать, а не том, как весь мир накормить....
ashurkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 12.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:26

  ashurkin написав:... при том, что в самой стране цены на продовольствие, овощи и фрукты в среднем выросли в 2 раза. О своем народе надо думать, а не том, как весь мир накормить....


там же сказано
не рахуючи населення України
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3787
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна почала більше заробляти на експорті агропродукції
R2 » П'ят 11 лют, 2022 12:11
1 89
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 12:12
leoiskander
Україна різко збільшила імпорт бензину
R2 » Чет 10 лют, 2022 08:25
3 520
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 08:50
3x2x3x2
Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 07 лют, 2022 14:27
48 5448
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 20:29
N0mad

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.