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Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:22
Пропонуємо до обговорення:
Наразі Україна — один з головних постачальників продовольства в світі. Країна забезпечує їжею 400 мільйонів людей у різних країнах, не рахуючи населення України.
Дивися повний текст Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у всьому світі — Мінагрополітики
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:38
Сам по себе экспорт продовольствия - это неплохо. Но когда он растет на фоне снижения экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и на фоне роста поступлений от заробитчан, это грустно
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PasserBy
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:16
... при том, что в самой стране цены на продовольствие, овощи и фрукты в среднем выросли в 2 раза. О своем народе надо думать, а не том, как весь мир накормить....
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ashurkin
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:26
ashurkin написав:
... при том, что в самой стране цены на продовольствие, овощи и фрукты в среднем выросли в 2 раза. О своем народе надо думать, а не том, как весь мир накормить....
там же сказано
не рахуючи населення України
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cohan
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Чет 10 лют, 2022 20:29
N0mad
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