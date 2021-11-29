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До кінця опалювального сезону в сховищах залишиться 7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 лют, 2022 09:25
Пропонуємо до обговорення:
Україна завершить опалювальний сезон 2021/2022 років із запасами газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) понад 7 млрд кубометрів
Дивися повний текст До кінця опалювального сезону в сховищах залишиться 7 мільярдів кубометрів газу, — Мінекономіки
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Додано: Суб 12 лют, 2022 09:25
А в прошлых годах сколько было?
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