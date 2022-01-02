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Світу прогнозують
профіцит цукру

Світу прогнозують профіцит цукру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:51

Світу прогнозують профіцит цукру

Пропонуємо до обговорення:
У поточному сезоні пропозиція цукру перевищить попит на майже на мільйон тонн продукції. Експерти прогнозують профіцит щонайменше на 0,6 мільйонів тонн.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:51

Нам,стране в которой экономика не имеет ни чего общего с рыночной, профицит ни чем не грозит.Это в цивилизованном мире могут понизить цены из за профицита,а у нас управляют в ручном режиме "дяди" сидящие на мешках с деньгами.
Lunar
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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