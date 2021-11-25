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Євроконтроль визначив найбільші
аеропорти Європи за...

Євроконтроль визначив найбільші аеропорти Європи за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 20:00

Євроконтроль визначив найбільші аеропорти Європи за...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільшим аеропортом Європи за кількістю рейсів на початку лютого став Стамбул з показником 893 вильоти і прильоти на день, повідомив гендиректор Євроконтролю Імон Бреннан.

Дивися повний текст Євроконтроль визначив найбільші аеропорти Європи за кількістю рейсів.
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