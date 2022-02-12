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Експерти назвали 10 найкращих
вакансій на ринку праці...

Експерти назвали 10 найкращих вакансій на ринку праці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 21:38

Експерти назвали 10 найкращих вакансій на ринку праці...

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс для відгуків про роботу Glassdoor опублікував список 50 найкращих вакансій в США

Дивися повний текст Експерти назвали 10 найкращих вакансій на ринку праці США: скільки там платять.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 21:38

А почему не указано, что это годовые зарплаты. Кроме того на такие места берут с идеальным английским (обычно через лет 20 после проживания там, если ежедневно упорно его учить) после сдачи всех экзаменов и получения американского сертификата (а это немыслимые усилия, приличные деньги, и тд не один год) да ещё и по блату. Без блата Вам ничего не светит.
Svetas
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