Сервіс для відгуків про роботу Glassdoor опублікував список 50 найкращих вакансій в США
Дивися повний текст Експерти назвали 10 найкращих вакансій на ринку праці США: скільки там платять.
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Додано: Нед 13 лют, 2022 21:38
Експерти назвали 10 найкращих вакансій на ринку праці...
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Дивися повний текст Експерти назвали 10 найкращих вакансій на ринку праці США: скільки там платять.
Додано: Нед 13 лют, 2022 21:38
А почему не указано, что это годовые зарплаты. Кроме того на такие места берут с идеальным английским (обычно через лет 20 после проживания там, если ежедневно упорно его учить) после сдачи всех экзаменов и получения американского сертификата (а это немыслимые усилия, приличные деньги, и тд не один год) да ещё и по блату. Без блата Вам ничего не светит.
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