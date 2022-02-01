Українцям у травні 2022 року почнуть надходити оновлені платіжки за газ.
Дивися повний текст Українцям з травня почнуть надходити нові платіжки: що зміниться.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 лют, 2022 10:31
Українцям з травня почнуть надходити нові платіжки: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям з травня почнуть надходити нові платіжки: що зміниться.
Додано: Пон 14 лют, 2022 10:31
Изменится только одно: Сейчас общий долг за коммунальные услуги 81 миллиард!!! гривен, а будет 100 миллиардов, через пару месяцев.. А мы будем и дальше свято верить, что это из-за того, что у нас с Европой " не интегрированы рынки газа", или в то, злостно не платят налоги ассенизаторы и продавцы стёклышек для затмений.
И сказать "король то голый" никто не решается.
Додано: Пон 14 лют, 2022 10:48
Re: Українцям з травня почнуть надходити нові платіжки: що..
калориметр - прибор для измерения теплоты сгорания газа это редкость.
Согласно законов он должен быть поверен и иметь сертификат. Таких приборов нигде нету , только в лабораториях, возможно в универститетах и они не сертифицированы . Темболее таких приборов нету даже НА теплоцентралях которые газом греют воду для потребителей и для отопления . Последний такой прибор во Львове демонтиовали в начале 2000х годов этак 20 лет назад . Никто кроме облгазов не может проверить калорийность газа ! это вам не тестер в розетку 220-230 вольт засунуть ! а значит разводить метан любим г_о_в_н_о_м можно безнаказанно. Умники которые будут говорить что метан будет взрываться при разведении воздухом - не верте им. Метана для взырва или горения в воздухе должно быть несколько процентов 15-20 или что-то в этом духе . Поясню что бы в трубе или где либо произошел взрыв вместо горения надо что бы в трубе было 80% воздуха и около 10-15% метана. Цифры условны приблизительны для понимания пропорций за точными в гугл - Концентрация метана для взрыва
Додано: Пон 14 лют, 2022 11:17
Очередное циничное "обдирание" населения.""Калорийность будет определять государство"-этим всё сказано.Назовите хоть один продукт нашей промышленности,который действительно соответствует качеству.Начиная от продуктов питания,топлива на азс и т.д.В стране,где полностью отсутствует доверие к контролирующим оргагам и власти в целом,подобные "нововведения"-это грабёж в чистом виде.
Додано: Пон 14 лют, 2022 12:02
Все очень просто: если сейчас условный "обл-гор-газ" насчитал больше кубов - потребитель обжалует это, если потребителю насчитали больше киловатт-часов - потребитель ничего не докажет, т.к.:
Не зря же они давали таблицу по теплоте сгорания газа по областям, из которой следует, что теплота сгорания газа везде выше нормативной:
Додано: Пон 14 лют, 2022 12:09
Ну т.е. после нововведения вместо того, чтобы бадяжить газ (что приведет к забивке форсунок/горелок) -- условный "обл-гор-газ" просто будет играться с коэффициентом? -- налицо только улучшения для конечного потребителя: платить он будет всеравно больше, но оборудование прослужит дольше.
Додано: Пон 14 лют, 2022 13:21
счетчик считает обьем а не энергию газа по моему это двоякая трактовка события и кажется о этом что то написано в криминальном кодексе..... но это не точно
Додано: Пон 14 лют, 2022 13:29
там еще что-то о крещение было..... но это точно. а то счетчик считает обьем а не стоимость газа по моему это двоякая трактовка события
Додано: Пон 14 лют, 2022 13:36
Есть возможность закупить пропан ( талоны без срока) по 17.89 грн, цену на прородный газ прогнозируют по 24 грн плюс доставка. Если проблемно перейти на ,,норми тільки для приготування їжі" т.к использую только 314 куб в год то зачем вообще этот Нафтогаз? ...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 52 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|