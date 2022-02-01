Українцям з травня почнуть надходити нові платіжки: що...

Додано: Пон 14 лют, 2022 10:48

калориметр - прибор для измерения теплоты сгорания газа это редкость.

Согласно законов он должен быть поверен и иметь сертификат. Таких приборов нигде нету , только в лабораториях, возможно в универститетах и они не сертифицированы . Темболее таких приборов нету даже НА теплоцентралях которые газом греют воду для потребителей и для отопления . Последний такой прибор во Львове демонтиовали в начале 2000х годов этак 20 лет назад . Никто кроме облгазов не может проверить калорийность газа ! это вам не тестер в розетку 220-230 вольт засунуть ! а значит разводить метан любим г_о_в_н_о_м можно безнаказанно. Умники которые будут говорить что метан будет взрываться при разведении воздухом - не верте им. Метана для взырва или горения в воздухе должно быть несколько процентов 15-20 или что-то в этом духе . Поясню что бы в трубе или где либо произошел взрыв вместо горения надо что бы в трубе было 80% воздуха и около 10-15% метана. Цифры условны приблизительны для понимания пропорций за точными в гугл - Концентрация метана для взрыва