RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям з травня почнуть
надходити нові платіжки: що...

Українцям з травня почнуть надходити нові платіжки: що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 10:31

Українцям з травня почнуть надходити нові платіжки: що...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям у травні 2022 року почнуть надходити оновлені платіжки за газ.

Дивися повний текст Українцям з травня почнуть надходити нові платіжки: що зміниться.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97472
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 10:31

Изменится только одно: Сейчас общий долг за коммунальные услуги 81 миллиард!!! гривен, а будет 100 миллиардов, через пару месяцев.. А мы будем и дальше свято верить, что это из-за того, что у нас с Европой " не интегрированы рынки газа", или в то, злостно не платят налоги ассенизаторы и продавцы стёклышек для затмений.
И сказать "король то голый" никто не решается.
leoiskander
Аватар користувача
 
Повідомлень: 57
З нами з: 04.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 10:48

Re: Українцям з травня почнуть надходити нові платіжки: що..

калориметр - прибор для измерения теплоты сгорания газа это редкость.
Согласно законов он должен быть поверен и иметь сертификат. Таких приборов нигде нету , только в лабораториях, возможно в универститетах и они не сертифицированы . Темболее таких приборов нету даже НА теплоцентралях которые газом греют воду для потребителей и для отопления . Последний такой прибор во Львове демонтиовали в начале 2000х годов этак 20 лет назад . Никто кроме облгазов не может проверить калорийность газа ! это вам не тестер в розетку 220-230 вольт засунуть ! а значит разводить метан любим г_о_в_н_о_м можно безнаказанно. Умники которые будут говорить что метан будет взрываться при разведении воздухом - не верте им. Метана для взырва или горения в воздухе должно быть несколько процентов 15-20 или что-то в этом духе . Поясню что бы в трубе или где либо произошел взрыв вместо горения надо что бы в трубе было 80% воздуха и около 10-15% метана. Цифры условны приблизительны для понимания пропорций за точными в гугл - Концентрация метана для взрыва
yama
 
Повідомлень: 4167
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8408 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 11:17

Очередное циничное "обдирание" населения.""Калорийность будет определять государство"-этим всё сказано.Назовите хоть один продукт нашей промышленности,который действительно соответствует качеству.Начиная от продуктов питания,топлива на азс и т.д.В стране,где полностью отсутствует доверие к контролирующим оргагам и власти в целом,подобные "нововведения"-это грабёж в чистом виде.
Lunar
 
Повідомлень: 16
З нами з: 16.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 12:02

Все очень просто: если сейчас условный "обл-гор-газ" насчитал больше кубов - потребитель обжалует это, если потребителю насчитали больше киловатт-часов - потребитель ничего не докажет, т.к.:
Переводить количество потребленного газа из кубометров в объем потребленной энергии будет газовый оператор.


Не зря же они давали таблицу по теплоте сгорания газа по областям, из которой следует, что теплота сгорания газа везде выше нормативной: https://tsoua.com/news/yakist-gazu-v-regionah-ukrayiny-v-sichni-2022-roku/
PSL
 
Повідомлень: 251
З нами з: 26.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 12:09

  PSL написав:Все очень просто: если сейчас условный "обл-гор-газ" насчитал больше кубов - потребитель обжалует это, если потребителю насчитали больше киловатт-часов - потребитель ничего не докажет, т.к.:
Переводить количество потребленного газа из кубометров в объем потребленной энергии будет газовый оператор.


Не зря же они давали таблицу по теплоте сгорания газа по областям, из которой следует, что теплота сгорания газа везде выше нормативной: https://tsoua.com/news/yakist-gazu-v-regionah-ukrayiny-v-sichni-2022-roku/

Ну т.е. после нововведения вместо того, чтобы бадяжить газ (что приведет к забивке форсунок/горелок) -- условный "обл-гор-газ" просто будет играться с коэффициентом? -- налицо только улучшения для конечного потребителя: платить он будет всеравно больше, но оборудование прослужит дольше.
_hunter
 
Повідомлень: 6300
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 12:32

очередной 101 способ обмана потребителей...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5386
З нами з: 06.08.08
Подякував: 295 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 13:21

счетчик считает обьем а не энергию газа по моему это двоякая трактовка события и кажется о этом что то написано в криминальном кодексе..... но это не точно
2baobab224
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 18.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 13:29

  2baobab224 написав:счетчик считает обьем а не энергию газа по моему это двоякая трактовка события и кажется о этом что то написано в криминальном кодексе..... но это не точно

там еще что-то о крещение было..... но это точно. а то счетчик считает обьем а не стоимость газа по моему это двоякая трактовка события
_hunter
 
Повідомлень: 6300
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 13:36

Есть возможность закупить пропан ( талоны без срока) по 17.89 грн, цену на прородный газ прогнозируют по 24 грн плюс доставка. Если проблемно перейти на ,,норми тільки для приготування їжі" т.к использую только 314 куб в год то зачем вообще этот Нафтогаз? ...
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 127
З нами з: 04.04.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 52 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти
R2 » Нед 13 лют, 2022 19:55
3 450
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лют, 2022 20:19
Alex2007
Чи чекати українцям паперові паспорти старого зразка в... 1, 2
R2 » П'ят 04 лют, 2022 14:11
15 2070
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 18:33
alter
Єврокомісія схвалила нові кредити Україні
R2 » Вів 01 лют, 2022 16:38
1 276
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лют, 2022 16:38
peresdehueller

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.