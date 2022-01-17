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SkyUp припиняє продаж квитків
на три дні — лізингодавці...

SkyUp припиняє продаж квитків на три дні — лізингодавці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 10:45

SkyUp припиняє продаж квитків на три дні — лізингодавці...

Пропонуємо до обговорення:
12 лютого 2022 року найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Таке рішення пов’язане з підвищеними ризиками початку бойових дій.

Дивися повний текст SkyUp припиняє продаж квитків на три дні — лізингодавці вимагають повернути літаки у ЄС.
R2
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Вот так эти европейцы с британцами и санкции, в случай чего, вводить будут. Джонсон и Макрон "мурчат" одно, а их компании решили слить Украину чтобы не дай Боже не потерять тут копеечку. Теперь мы, из своих налогов, которые мы доверили в управление этим бездарям в правительстве будем гарантировать этим западным хитросделанным....нате, зарабатывайте на нас лохах даже в такое тяжёлое время, а мы вам из бюджета отвалим...если что.
leoiskander
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 10:58

  leoiskander написав:Вот так эти европейцы с британцами и санкции, в случай чего, вводить будут. Джонсон и Макрон "мурчат" одно, а их компании решили слить Украину чтобы не дай Боже не потерять тут копеечку. Теперь мы, из своих налогов, которые мы доверили в управление этим бездарям в правительстве будем гарантировать этим западным хитросделанным....нате, зарабатывайте на нас лохах даже в такое тяжёлое время, а мы вам из бюджета отвалим...если что.

Ой какие плохие компании! Не хотят рисковать самолетиками за 100 млн. евро каждый. Вы бы так точно не поступили на месте управляющего бизнесом!
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 11:29

  leoiskander написав:Вот так эти европейцы с британцами и санкции, в случай чего, вводить будут. Джонсон и Макрон "мурчат" одно, а их компании решили слить Украину чтобы не дай Боже не потерять тут копеечку. Теперь мы, из своих налогов, которые мы доверили в управление этим бездарям в правительстве будем гарантировать этим западным хитросделанным....нате, зарабатывайте на нас лохах даже в такое тяжёлое время, а мы вам из бюджета отвалим...если что.


А ради чего они должны рисковать своими деньгами, заработок с украинского рынка копейки по-сравнению с возможными потерями, "ничего личного - только бизнес"©
Востаннє редагувалось antikkristall в Пон 14 лют, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 11:29

Вроде как CNN перенесли дату нападения на 22 февраля. Земля еще не промерзла, и 22.02.2022 - красивая дата, Кремлю нравится. Али решили заранее перестраховаться?
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 11:31

а звідки така впевненість, що в повітряному просторі расії буде безпечно? думають, що ЗСУ не будуть застосовувати ППО?
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 11:33

Какое отношение имеют Джонсон и Макрон к бизнесу, владеющему этими бортами? Разве они им госгарантии выдали за счёт собственных налогоплательщиков? Каждый сам за себя
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 11:58

  phantom_systems написав: Каждый сам за себя


Так и есть в реальном мире. Эти слова нужно вырезать на лбу каждого, кто будет верещать: "запад нам поможет" или "весь мир с нами". Добро пожаловать во взрослую жизнь!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 12:07

  drevlyanin написав:
  phantom_systems написав: Каждый сам за себя


Так и есть в реальном мире. Эти слова нужно вырезать на лбу каждого, кто будет верещать: "запад нам поможет" или "весь мир с нами". Добро пожаловать во взрослую жизнь!

В реальному житті одинаки об'єднуються в зграї, якщо є загроза нападу хижаків. Тому допомагали і будуть допомагати зброєю і грошими, уряди, а не приватні компанії.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 12:37

маразм крепчает...
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