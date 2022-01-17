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SkyUp припиняє продаж квитків на три дні — лізингодавці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 лют, 2022 10:45
Пропонуємо до обговорення:
12 лютого 2022 року найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Таке рішення пов’язане з підвищеними ризиками початку бойових дій.
Дивися повний текст SkyUp припиняє продаж квитків на три дні — лізингодавці вимагають повернути літаки у ЄС
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Додано: Пон 14 лют, 2022 10:45
Вот так эти европейцы с британцами и санкции, в случай чего, вводить будут. Джонсон и Макрон "мурчат" одно, а их компании решили слить Украину чтобы не дай Боже не потерять тут копеечку. Теперь мы, из своих налогов, которые мы доверили в управление этим бездарям в правительстве будем гарантировать этим западным хитросделанным....нате, зарабатывайте на нас лохах даже в такое тяжёлое время, а мы вам из бюджета отвалим...если что.
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leoiskander
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Додано: Пон 14 лют, 2022 10:58
leoiskander написав:
Вот так эти европейцы с британцами и санкции, в случай чего, вводить будут. Джонсон и Макрон "мурчат" одно, а их компании решили слить Украину чтобы не дай Боже не потерять тут копеечку. Теперь мы, из своих налогов, которые мы доверили в управление этим бездарям в правительстве будем гарантировать этим западным хитросделанным....нате, зарабатывайте на нас лохах даже в такое тяжёлое время, а мы вам из бюджета отвалим...если что.
Ой какие плохие компании! Не хотят рисковать самолетиками за 100 млн. евро каждый. Вы бы так точно не поступили на месте управляющего бизнесом!
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Додано: Пон 14 лют, 2022 11:29
leoiskander написав:
Вот так эти европейцы с британцами и санкции, в случай чего, вводить будут. Джонсон и Макрон "мурчат" одно, а их компании решили слить Украину чтобы не дай Боже не потерять тут копеечку. Теперь мы, из своих налогов, которые мы доверили в управление этим бездарям в правительстве будем гарантировать этим западным хитросделанным....нате, зарабатывайте на нас лохах даже в такое тяжёлое время, а мы вам из бюджета отвалим...если что.
А ради чего они должны рисковать своими деньгами, заработок с украинского рынка копейки по-сравнению с возможными потерями, "ничего личного - только бизнес"©
Востаннє редагувалось antikkristall
в Пон 14 лют, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 лют, 2022 11:29
Вроде как CNN перенесли дату нападения на 22 февраля. Земля еще не промерзла, и 22.02.2022 - красивая дата, Кремлю нравится. Али решили заранее перестраховаться?
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Додано: Пон 14 лют, 2022 11:31
а звідки така впевненість, що в повітряному просторі расії буде безпечно? думають, що ЗСУ не будуть застосовувати ППО?
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Додано: Пон 14 лют, 2022 11:33
Какое отношение имеют Джонсон и Макрон к бизнесу, владеющему этими бортами? Разве они им госгарантии выдали за счёт собственных налогоплательщиков? Каждый сам за себя
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phantom_systems
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Додано: Пон 14 лют, 2022 11:58
phantom_systems написав:
Каждый сам за себя
Так и есть в реальном мире. Эти слова нужно вырезать на лбу каждого, кто будет верещать: "запад нам поможет" или "весь мир с нами". Добро пожаловать во взрослую жизнь!
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drevlyanin
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Додано: Пон 14 лют, 2022 12:07
drevlyanin написав: phantom_systems написав:
Каждый сам за себя
Так и есть в реальном мире. Эти слова нужно вырезать на лбу каждого, кто будет верещать: "запад нам поможет" или "весь мир с нами". Добро пожаловать во взрослую жизнь!
В реальному житті одинаки об'єднуються в зграї, якщо є загроза нападу хижаків. Тому допомагали і будуть допомагати зброєю і грошими, уряди, а не приватні компанії.
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Додано: Пон 14 лют, 2022 12:37
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