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Нафтогаз вже закуповує
валюту для імпорту газу

Нафтогаз вже закуповує валюту для імпорту газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 13:46

Нафтогаз вже закуповує валюту для імпорту газу

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз" почав купувати валюту для імпорту газу, аби не спричиняти у майбутньому надривів на ринку.

Дивися повний текст Нафтогаз вже закуповує валюту для імпорту газу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 13:46

Непонятно только почему покупают российский газ с дикими откатами через кучу фирм прокладок по 1000 долл? Видно им очень деньки нужны на виллы в Испании. Путин по прямыи контрактам Беларуси продаёт во 135 долл, Украине предлагает по 220 долл. Но это Нафтогаз не устраивает, что тут наваришь? Это воровство в особо крупных размерах и дичайшая коррупция.
Svetas
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 13:55

  Svetas написав:Непонятно только почему покупают российский газ с дикими откатами через кучу фирм прокладок по 1000 долл? Видно им очень деньки нужны на виллы в Испании. Путин по прямыи контрактам Беларуси продаёт во 135 долл, Украине предлагает по 220 долл. Но это Нафтогаз не устраивает, что тут наваришь? Это воровство в особо крупных размерах и дичайшая коррупция.

Это той Беларуси, что войска к границе Украины подводит? -- ну так понятно за что лысый карлик такой дисконт дает...
А лысый точно _только_ 220 за тыщщу кубов хочет? -- или там еще пакетом отказ от признания аннексии/оккупации?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 14:03

_hunter Ничего от нас он не хочет, это мы (граждане) от него что то хотим,может газа даст? Нафтогазу ничего не надо, сегодняшние схемы его полностью устраивают. Надо как сегодня.....увы....
Пардон, тут статья про газ, а не про войска.
Svetas
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 14:10

  Svetas написав:_hunter Ничего от нас он не хочет, это мы (граждане) от него что то хотим,может газа даст? Нафтогазу ничего не надо, сегодняшние схемы его полностью устраивают. Надо как сегодня.....увы....
Пардон, тут статья про газ, а не про войска.

А с мордором по-другому -- сколько не пардонь -- без войск не получится...
https://www.dw.com/ru/vo-skolko-rossii- ... a-58570040
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 14:21

_hunter
Что происходит в Беларусии меня вообще не интересует. Это пусть Бацька решает. А если Вы хотите таки воевать-то это будет конец Украине, это тогда даже газ покупать не надо... :( Это война муравья со слоном, исход заранее ясен. Именно поэтому войны не будет. Да и России это ни к чему. Страхи погоняют и успокоятся.....а газ всё равно покупать нужно!
Svetas
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 14:35

"НАК "Нафтогаз" почав купувати валюту"
А с чего Вы взяли что это на покупку газа? Может акционеры просто хотят конвертировать свои зарплаты и дивиденты в хорошие и правильные деньги и вывезти в офшоры, время то не спокойное....Скорее всего, именно это!
Svetas
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 15:13

  Svetas написав:_hunter
Что происходит в Беларусии меня вообще не интересует. Это пусть Бацька решает. А если Вы хотите таки воевать-то это будет конец Украине, это тогда даже газ покупать не надо... :( Это война муравья со слоном, исход заранее ясен. Именно поэтому войны не будет. Да и России это ни к чему. Страхи погоняют и успокоятся.....а газ всё равно покупать нужно!

Це не ми воювати хочемо, це ви хочете капітулювати. Це для вас диктатор - бацька рідний. Це вам все одно що буде відбуватися, аби газік вам дешевше віддали.
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 15:24

akido Тю? Хотите воевать - так марш на фронт! Обратитесь в военкомат поблизости. По прибытию в часть можете сразу на Москву начать наступление, я не против! :-) Но судя по постам - вы в диванных войсках предпочитаете служить....ну как истинный украинец и патриот.
Svetas
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 15:28

  Svetas написав:Непонятно только почему покупают российский газ с дикими откатами через кучу фирм прокладок по 1000 долл? Видно им очень деньки нужны на виллы в Испании. Путин по прямыи контрактам Беларуси продаёт во 135 долл, Украине предлагает по 220 долл. Но это Нафтогаз не устраивает, что тут наваришь? Это воровство в особо крупных размерах и дичайшая коррупция.

Непонятно, чего нельзя найти нормальную работу вместо написания всякого бреда на форумах.
ssnet
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