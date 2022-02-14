Швеція в рамках нової стратегії співробітництва з Україною виділятиме протягом семи років 22 мільйони євро щорічно.
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Додано: Пон 14 лют, 2022 13:55
Швеція щорічно даватиме Україні €22 мільйони для...
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Дивися повний текст Швеція щорічно даватиме Україні €22 мільйони для підтримки реформ.
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