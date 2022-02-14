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Швеція щорічно даватиме
Україні €22 мільйони для...

Швеція щорічно даватиме Україні €22 мільйони для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 13:55

Швеція щорічно даватиме Україні €22 мільйони для...

Пропонуємо до обговорення:
Швеція в рамках нової стратегії співробітництва з Україною виділятиме протягом семи років 22 мільйони євро щорічно.

Дивися повний текст Швеція щорічно даватиме Україні €22 мільйони для підтримки реформ.
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Реформи під девізом "Крадемо гроші по новому"
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