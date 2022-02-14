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В Україні запустили новий
електронний кабінет водія

В Україні запустили новий електронний кабінет водія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 18:51

В Україні запустили новий електронний кабінет водія

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 11 лютого запрацював новий модернізований електронний кабінет водія.

Дивися повний текст В Україні запустили новий електронний кабінет водія.
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Только он не работает(
nappas444
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 18:58

а как в него входить?: раньше было достаточно идентификации Приват-а, а теперь?!
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Модератори: Ірина_, Модератор

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