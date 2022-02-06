Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма не радить українцям знімати готівку у банкоматах і купувати долари.
Дивися повний текст «Є здоровий курс»: в ОП не радять українцям купувати валюту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 лют, 2022 11:20
«Є здоровий курс»: в ОП не радять українцям купувати валюту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Є здоровий курс»: в ОП не радять українцям купувати валюту.
Додано: Вів 15 лют, 2022 11:20
Если советуют - однозначно нужно срочно бежать и покупать. Проверено временем.
Додано: Вів 15 лют, 2022 12:27
Пока массового ажиотажа нету, но если так будет продолжаться однозначно начнется. Тогда выиграют те, кто были первыми. Яценюк тоже когда то успокаивал - 12грн за доллар экономика Украины не выдержит))))
Додано: Вів 15 лют, 2022 12:31
Re: «Є здоровий курс»: в ОП не радять українцям купувати вал
Дешевше буде!
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:21
Re: «Є здоровий курс»: в ОП не радять українцям купувати вал
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:48
А советчики не хотят показать пример народу и всю свою наличную валюту из матраса (деклораций) обменять сейчас на гривну по "завышенному курсу" и разместить на срочных депозитах в БСУ ?
Додано: Вів 15 лют, 2022 14:31
|