«Є здоровий курс»: в ОП не радять українцям купувати валюту

moveton написав:
Кому ж они обменяют, если все последуют их советам и покупать не будут? Вот и придётся 10% сбережений терять.
НБУ выкупит в ЗВР с удовольствием
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Додано: Вів 15 лют, 2022 18:53
НБУ выкупит в ЗВР с удовольствием
Додано: Вів 15 лют, 2022 19:08
Додано: Сер 16 лют, 2022 09:19
Хотя "кто купит по 12 - пожалеет" уже стало мемом, но, если откровенно, кто из участников форума всерьез ожидает падения гривны до, хотя бы, 31-32? Так что призывы бросать все и вкладываться в жоллар сейчас, на мой взгляд, выглядят ... скажем мягко, наоуманно
Додано: Суб 12 бер, 2022 06:52
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Мдя...
Хто ж міг подумати, що буде "до і після..."
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