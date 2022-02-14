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«Є здоровий курс»: в ОП не
радять українцям купувати валюту

«Є здоровий курс»: в ОП не радять українцям купувати валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 18:53

  moveton написав:
  Kalgan написав:А советчики не хотят показать пример народу и всю свою наличную валюту из матраса (деклораций) обменять сейчас на гривну по "завышенному курсу" и разместить на срочных депозитах в БСУ ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Кому ж они обменяют, если все последуют их советам и покупать не будут? Вот и придётся 10% сбережений терять.

НБУ выкупит в ЗВР с удовольствием :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 19:08

  Kalgan написав:НБУ выкупит в ЗВР с удовольствием :D

По 29.5-то? Почему-то вчера он предпочитал, наоборот, продавать и 28.3 его вполне устраивало. Учитывая, что сегодня он откупился по 28.16-28.18, всё равно остался не в прогаре.
moveton
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Хотя "кто купит по 12 - пожалеет" уже стало мемом, но, если откровенно, кто из участников форума всерьез ожидает падения гривны до, хотя бы, 31-32? Так что призывы бросать все и вкладываться в жоллар сейчас, на мой взгляд, выглядят ... скажем мягко, наоуманно
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Цікаві тут "споріднені" посилання...

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Мдя...

Хто ж міг подумати, що буде "до і після..." :(
Bobua
 
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  #<12
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