RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: чого чекати від
валюти в цей неспокійний час

Міжбанк: чого чекати від валюти в цей неспокійний час
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:21

Міжбанк: чого чекати від валюти в цей неспокійний час

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок продовжить тенденції цього тижня і буде дуже напруженим на валютному ринку.

Дивися повний текст Міжбанк: чого чекати від валюти в цей неспокійний час.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97482
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:21

Единственно, что можно сказать про курс - он будет изменятся. Все остальные прогнозы - от лукавого. Курс знает только тот, кто его двигает - НБУ и точный прогноз стоит не один миллион долларов. Это не для пересичного, для нас - только сказки от "экспертов".
Svetas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 01.02.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: валютна гойдалка в самому розпалі
R2 » Пон 14 лют, 2022 21:07
0 81
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лют, 2022 21:07
R2
Що чекати від курсу цього тижня?
R2 » Пон 14 лют, 2022 16:15
1 144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лют, 2022 16:15
Svetas
Міжбанк: протистояння інтересів великих гравців...
R2 » Сер 09 лют, 2022 19:00
1 132
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 19:00
artiommykhailov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (382)
15.02.2022 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.