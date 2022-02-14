Вівторок продовжить тенденції цього тижня і буде дуже напруженим на валютному ринку.
Дивися повний текст Міжбанк: чого чекати від валюти в цей неспокійний час.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 11:21
Міжбанк: чого чекати від валюти в цей неспокійний час
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Дивися повний текст Міжбанк: чого чекати від валюти в цей неспокійний час.
Додано: Вів 15 лют, 2022 11:21
Единственно, что можно сказать про курс - он будет изменятся. Все остальные прогнозы - от лукавого. Курс знает только тот, кто его двигает - НБУ и точный прогноз стоит не один миллион долларов. Это не для пересичного, для нас - только сказки от "экспертов".
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