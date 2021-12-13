Верховна Рада ухвалила зміни до закону про статус народного депутата України у частині оплати праці нардепів, у тому числі щодо надбавок.
Дивися повний текст Нардепам прив'язали оклад до прожиткового мінімуму.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 18:29
Нардепам прив'язали оклад до прожиткового мінімуму
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Дивися повний текст Нардепам прив'язали оклад до прожиткового мінімуму.
Додано: Вів 15 лют, 2022 18:29
Себе любимих не забувають. З українців гетманцев в К деруть сім шкур щоб набити собі кендюхи. А як же конфлікт інтересів? Мабуть конфлікт інтересів є лише у простих українців, а у депутатів, суддів, прокурорів, чиновників і К їх ніколи не виникає
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