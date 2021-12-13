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Нардепам прив'язали оклад
до прожиткового мінімуму

Нардепам прив'язали оклад до прожиткового мінімуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 18:29

Нардепам прив'язали оклад до прожиткового мінімуму

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила зміни до закону про статус народного депутата України у частині оплати праці нардепів, у тому числі щодо надбавок.

Дивися повний текст Нардепам прив'язали оклад до прожиткового мінімуму.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 18:29

Себе любимих не забувають. З українців гетманцев в К деруть сім шкур щоб набити собі кендюхи. А як же конфлікт інтересів? Мабуть конфлікт інтересів є лише у простих українців, а у депутатів, суддів, прокурорів, чиновників і К їх ніколи не виникає
ovsivolo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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