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За добу партнери ухвалили
рішення про допомогу Україні...

За добу партнери ухвалили рішення про допомогу Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 18:33

За добу партнери ухвалили рішення про допомогу Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Буквально за останню добу ряд партнерів ухвалили рішення про виділення допомоги для економіки Україні на майже 2 млрд доларів.

Дивися повний текст За добу партнери ухвалили рішення про допомогу Україні майже на $2 мільярди – МЗС.
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