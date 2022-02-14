Буквально за останню добу ряд партнерів ухвалили рішення про виділення допомоги для економіки Україні на майже 2 млрд доларів.
Дивися повний текст За добу партнери ухвалили рішення про допомогу Україні майже на $2 мільярди – МЗС.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 18:33
За добу партнери ухвалили рішення про допомогу Україні...
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Дивися повний текст За добу партнери ухвалили рішення про допомогу Україні майже на $2 мільярди – МЗС.
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