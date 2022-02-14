Ситуація на українському валютному ринку знову нагадує сюжет екшену, тільки з фінансовою тематикою.
Дивися повний текст Міжбанк: долар несподівано обвалився.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 лют, 2022 18:49
Міжбанк: долар несподівано обвалився
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: долар несподівано обвалився.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 56 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|