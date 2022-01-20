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У лютому закрилися рекордна кількість ФОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 лют, 2022 10:18
Пропонуємо до обговорення:
Та вперше за довгий час кількість відкритих ФОП виявилася меншою, ніж число закритих.
Дивися повний текст У лютому закрилися рекордна кількість ФОП
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Додано: Сер 16 лют, 2022 10:18
От і почалося...
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:01
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