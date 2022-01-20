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У лютому закрилися рекордна кількість ФОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 лют, 2022 17:21
stronasvetlana написав:
І це тільки початок !!!!
Далі буде більше, тому що це перша влада , яка наступила на ФОПів і вирішила стерти ФОП малого і середнього бізнесу!
У всьому світі малому бізнесу допомагає держава, тільки в нас , не зрозуміло чому вирішила знищити! Саме це мене найбільше спонукало пожалкувати що віддала свій голос за Зеленського …
Ну так зробили себе разом, нє ? Нащо жалкувати ?
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Додано: Сер 16 лют, 2022 18:21
то ли ещё будет...
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Додано: Сер 16 лют, 2022 18:28
З такими темпами тиску, закриються більше половини дрібних підприємців. Якщо говорять, що податкові зміни для тих хто ухиляється від податків, отримуючи великі обороти, то думаю, податкові органи знають поіменно, хто це робить, але не чіпають, бо отримують з цього не малу суму на лапу. У ТІНЬ ПІДЕ БІЛЬША ПОЛОВИНА ДРІБНИХ ПІДПРИЄМЦІВ, ТИХ, ХТО ПЛАТИВ ДЕРЖАВІ ПОДАТКИ.!. ІНШОГО ВИХОДУ НЕМАЄ.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 18:34
Зайомі скоротили персонал, звільнили тьох осіб, намагаються тепер якось впоратися вдвох. Так, зайняті по 12-14 годин на день, але вдається залишитися на плаву і мати якийсь прибуток.
Звільнені баби так свого часу горло дерли за зєлєнскава, так вже ж горло дерли! Але мені здається що вони не здатні зрозуміти що звільнення є наслідком їхнього вибору.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 18:43
Nickoss1 написав:
Нехай закриваються. Навіщо бізнес, який не платить податки і для якого 5% + мінімальний пенсійний внесок (1430 грн/міс) - це непідйомна сума ? Що змінилось в 2022 ? Хіба РРО для тих, хто продає за готівку. Це поставити програму на смартфон і платити за облуговування 200 грн/міс. Серйозна сума ! Не кожен витримає такий тиск, треба закриватись.
Бо таким мабуть і не варто займатись підприємницькою діяльністю.
І що не так з айтішниками ? Для них нічого не змінилось. І далі чесно плятять своїх 5%, як ФОПи.
Ви бот чи просто далі свого носа не бачите? Якщо б вели реальний малий чи середній бізнес, а не "ізображали" море по коліно, то не задавали б таких питань. Спочатку РРО (але це лише квіточки), потім дикі ціни на енергоносії і комуналку для бізнесу, далі будуть нові податки і тотальний пресінг з боку перевіряючих усього, що тільки можна і не можна, а наприкінець -повне і тотальне знищення малих і середнїх підприємців. Бо такі люди олігархії нафіг не впали, вони можуть думать головою і навіть, уявіть собі таке нахабство, протестувати і відстоювати свої права. Нє, таке "народній" владі не треба. Треба стадо, здатне лише "пахати" і "не скіглити", поки"обрані" будуть вижимати останні соки з нашої держави.
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nikatrunko573
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Додано: Сер 16 лют, 2022 19:06
Nickoss1 написав:
І що не так з айтішниками ? Для них нічого не змінилось. І далі чесно плятять своїх 5%, як ФОПи.
Ви мабуть не дочитали ще до того місця, де пише про Дія.Сіті - айтішники будуть платити те що й зараз ПЛЮС військовий збір і в сумі це вже виходить не 5% а 6.5% а там далі ніхто не гарантує що цей відсоток не збільшуватимуть. Тому радійте скільки хочете, але підвищення податків не зробить нашій економіці ніякої санації, яку Ви мимоволі тут описуєте.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:16
Nickoss1 написав:
Нехай закриваються. Навіщо бізнес, який не платить податки і для якого 5% + мінімальний пенсійний внесок (1430 грн/міс) - це непідйомна сума ? Що змінилось в 2022 ? Хіба РРО для тих, хто продає за готівку. Це поставити програму на смартфон і платити за облуговування 200 грн/міс. Серйозна сума ! Не кожен витримає такий тиск, треба закриватись.
Бо таким мабуть і не варто займатись підприємницькою діяльністю.
І що не так з айтішниками ? Для них нічого не змінилось. І далі чесно плятять своїх 5%, як ФОПи.
Головне в малому бізнесі не сплата податків,а самозайнятість населення
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:34
nikatrunko573 написав: Nickoss1 написав:
Нехай закриваються. Навіщо бізнес, який не платить податки і для якого 5% + мінімальний пенсійний внесок (1430 грн/міс) - це непідйомна сума ? Що змінилось в 2022 ? Хіба РРО для тих, хто продає за готівку. Це поставити програму на смартфон і платити за облуговування 200 грн/міс. Серйозна сума ! Не кожен витримає такий тиск, треба закриватись.
Бо таким мабуть і не варто займатись підприємницькою діяльністю.
І що не так з айтішниками ? Для них нічого не змінилось. І далі чесно плятять своїх 5%, як ФОПи.
Ви бот чи просто далі свого носа не бачите? Якщо б вели реальний малий чи середній бізнес, а не "ізображали" море по коліно, то не задавали б таких питань. Спочатку РРО (але це лише квіточки), потім дикі ціни на енергоносії і комуналку для бізнесу, далі будуть нові податки і тотальний пресінг з боку перевіряючих усього, що тільки можна і не можна, а наприкінець -повне і тотальне знищення малих і середнїх підприємців. Бо такі люди олігархії нафіг не впали, вони можуть думать головою і навіть, уявіть собі таке нахабство, протестувати і відстоювати свої права. Нє, таке "народній" владі не треба. Треба стадо, здатне лише "пахати" і "не скіглити", поки"обрані" будуть вижимати останні соки з нашої держави.
а потім прийдуть скрєпні освабадітєлі от крававсісь
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