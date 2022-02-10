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У Кабміні розраховують у
2022 році отримати від ДП...

У Кабміні розраховують у 2022 році отримати від ДП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:25

У Кабміні розраховують у 2022 році отримати від ДП...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів має намір 16 лютого затвердити фінансовий план Державного підприємства «Антонов» та очікує, що літакобудівник у поточному році заробить понад 900 мільйонів гривень та сплатить державі понад півмільярда гривень.

Дивися повний текст У Кабміні розраховують у 2022 році отримати від ДП «Антонов» понад півмільярда гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:25

Пора вже продавати землю на Святошино під ЖК, а Антонов відправити в Гостомель.)
unicdima
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