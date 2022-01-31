Yasno оголосила про зміну вартості заряджання на станціях своєї мережі.
Дивися повний текст Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 лют, 2022 13:45
Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів.
Додано: Сер 16 лют, 2022 13:45
На 100 км. іде 14 кіловат, що коштує 147грн. при швидкісному заряджанні. Це вартість 4,7л дизелю, якого вистачить на ті само 100км... Нафіга тоді той електромобіль?
Додано: Сер 16 лют, 2022 13:50
Ну как всегда - сначала популяризация (заманивание), а потом давят. Ничего не меняется.
|