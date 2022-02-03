по 14 кВт теж під питанням, ось тут у хлопців вдалося від 19 до 22 кВт тесла 3
та
Для большей наглядности, это значит, что на 100 км пути в городском цикле Leaf расходует 12,2-22,7 кВт*ч энергии.
ну тут вже ближче
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 лют, 2022 16:15
по 14 кВт теж під питанням, ось тут у хлопців вдалося від 19 до 22 кВт тесла 3
та
ну тут вже ближче
Додано: Сер 16 лют, 2022 21:36
У жены Гольф в кузове универсал, 2 литра турбодизель 150 лс.
По трассе при скорости 90-100 расход 3,4 литра на сотню, а при скорости 110-120 расход 5 литров на сотню. Современные моторы давно уже не потребляют 11 литров.
У меня современный авто на бензине и это внедорожник, поэтому кушает больше, но всё равно меньше 11 литров.
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:26
Все эти расходы горючки на 100 км ни о чем. Важнее сколько энергии выдает двигатель на литр топлива. Почти все современные двигатели выдают порядка 3 кВт на литр горючки, а то и больше. В переводе на человеческий язык стоимость ЭЭ на электрозаправке практически сравнялась со стоимостью горючки на классической заправке. Целесообразность электрички - под большим вопросом.
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:30
Re: Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів
Додано: Чет 17 лют, 2022 01:32
Re: Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів
Расход в кВт следует считать 20-30, если себя не обманывать
Додано: Чет 17 лют, 2022 01:36
Re: Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів
Смешно читать с каждым новым поколением расход уменьшен на 10-20%. Уже давно должен быть отрицательным )
А по факту сколько потребляли v6 15 лет назад столько и сейчас. Увеличилась мощность, это да. А гольф и 20лет назад потреблял 5л в городе
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|