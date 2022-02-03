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Мережа Yasno підвищує вартість
заряджання електромобілів

Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 16:15

  andriyzhagun написав:На 100 км. іде 14 кіловат, що коштує 147грн. при швидкісному заряджанні. Це вартість 4,7л дизелю, якого вистачить на ті само 100км... Нафіга тоді той електромобіль?

https://www.youtube.com/watch?v=pRd9aXQYDe4
по 14 кВт теж під питанням, ось тут у хлопців вдалося від 19 до 22 кВт тесла 3

та
Для большей наглядности, это значит, что на 100 км пути в городском цикле Leaf расходует 12,2-22,7 кВт*ч энергии.
https://stroom.ua/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0 ... ssan-leaf/
ну тут вже ближче
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:36

  yama написав:
  andriyzhagun написав:На 100 км. іде 14 кіловат, що коштує 147грн. при швидкісному заряджанні. Це вартість 4,7л дизелю, якого вистачить на ті само 100км... Нафіга тоді той електромобіль?

странно откуда вы взяли такой расход ? Дачия садеро с мотором 1,1 дизель ? у всех кого ни спрошу на нормальных авто 7-11

У жены Гольф в кузове универсал, 2 литра турбодизель 150 лс.
По трассе при скорости 90-100 расход 3,4 литра на сотню, а при скорости 110-120 расход 5 литров на сотню. Современные моторы давно уже не потребляют 11 литров.
У меня современный авто на бензине и это внедорожник, поэтому кушает больше, но всё равно меньше 11 литров.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:26

Все эти расходы горючки на 100 км ни о чем. Важнее сколько энергии выдает двигатель на литр топлива. Почти все современные двигатели выдают порядка 3 кВт на литр горючки, а то и больше. В переводе на человеческий язык стоимость ЭЭ на электрозаправке практически сравнялась со стоимостью горючки на классической заправке. Целесообразность электрички - под большим вопросом.
gorobezus
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:30

Re: Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів

  gorobezus написав:Целесообразность электрички - под большим вопросом.

температура окружающего + расчетная дистанция маршрутов дают ответы :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 01:32

Re: Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів

Расход в кВт следует считать 20-30, если себя не обманывать
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 01:36

Re: Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів

deneg net написав:
  yama написав:
  andriyzhagun написав:На 100 км. іде 14 кіловат, що коштує 147грн. при швидкісному заряджанні. Це вартість 4,7л дизелю, якого вистачить на ті само 100км... Нафіга тоді той електромобіль?

странно откуда вы взяли такой расход ? Дачия садеро с мотором 1,1 дизель ? у всех кого ни спрошу на нормальных авто 7-11

У жены Гольф в кузове универсал, 2 литра турбодизель 150 лс.
По трассе при скорости 90-100 расход 3,4 литра на сотню, а при скорости 110-120 расход 5 литров на сотню. Современные моторы давно уже не потребляют 11 литров.
У меня современный авто на бензине и это внедорожник, поэтому кушает больше, но всё равно меньше 11 литров.
Смешно читать с каждым новым поколением расход уменьшен на 10-20%. Уже давно должен быть отрицательным )
А по факту сколько потребляли v6 15 лет назад столько и сейчас. Увеличилась мощность, это да. А гольф и 20лет назад потреблял 5л в городе
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