по 14 кВт теж під питанням, ось тут у хлопців вдалося від 19 до 22 кВт тесла 3
та
Для большей наглядности, это значит, что на 100 км пути в городском цикле Leaf расходует 12,2-22,7 кВт*ч энергии.
ну тут вже ближче
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Додано: Сер 16 лют, 2022 16:15
по 14 кВт теж під питанням, ось тут у хлопців вдалося від 19 до 22 кВт тесла 3
та
ну тут вже ближче
Додано: Сер 16 лют, 2022 21:36
У жены Гольф в кузове универсал, 2 литра турбодизель 150 лс.
По трассе при скорости 90-100 расход 3,4 литра на сотню, а при скорости 110-120 расход 5 литров на сотню. Современные моторы давно уже не потребляют 11 литров.
У меня современный авто на бензине и это внедорожник, поэтому кушает больше, но всё равно меньше 11 литров.
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:26
Все эти расходы горючки на 100 км ни о чем. Важнее сколько энергии выдает двигатель на литр топлива. Почти все современные двигатели выдают порядка 3 кВт на литр горючки, а то и больше. В переводе на человеческий язык стоимость ЭЭ на электрозаправке практически сравнялась со стоимостью горючки на классической заправке. Целесообразность электрички - под большим вопросом.
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:30
Re: Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів
Додано: Чет 17 лют, 2022 01:32
Re: Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів
Расход в кВт следует считать 20-30, если себя не обманывать
Додано: Чет 17 лют, 2022 01:36
Re: Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів
Смешно читать с каждым новым поколением расход уменьшен на 10-20%. Уже давно должен быть отрицательным )
А по факту сколько потребляли v6 15 лет назад столько и сейчас. Увеличилась мощность, это да. А гольф и 20лет назад потреблял 5л в городе
Додано: Чет 17 лют, 2022 07:10
По 10 грн/кВт год - це лише поїздки у відпустку. 98 відсотків - вночі по 84 коп. кВт. год, причому у багатоповерхівці.
Додано: Чет 17 лют, 2022 07:31
это вы переноску из форточки на улицу собираетесь выбрасывать?
Побутові потреби
споживання (використання) електричної енергії для задоволення умов проживання та/або перебування фізичних осіб на об'єкті побутового споживача, включаючи прибудинкову (присадибну територію), в тому числі для індивідуального будівництва (реконструкції) об'єктів приватного домогосподарства, крім потреб підприємницької, господарської діяльності.
(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення" від 26.07.1999 N 1357)
Это до поры до времени, далее тебя посудят , за неправомерное использование тарифа
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:12
Re: Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів
А навіщо на швидкісній заряджатись? Є повільні зарядки по 5.4-6.5 грн/квт. Тому отриману сумму можете на 1.8 ділити.
Додано: Чет 17 лют, 2022 14:06
Re: Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів
Люди осознанно ездят по платным полосам движения, чтобы экономить время, а тут, сидеть у авто и ждать пока он зарядится, то еще занятие по убиванию времени.
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