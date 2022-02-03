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Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 лют, 2022 14:15
Примат написав:
Люди осознанно ездят по платным полосам движения, чтобы экономить время, а тут, сидеть у авто и ждать пока он зарядится, то еще занятие по убиванию времени.
зато когда допилят автопилот, можно будет за время заправки бухнуть. На традиционном топливе бухать в салоне не удобно - загадишь
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