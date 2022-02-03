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Вартість «Більшовика»
занизили на 3 мільярди – ДБР

Вартість «Більшовика» занизили на 3 мільярди – ДБР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:48

Вартість «Більшовика» занизили на 3 мільярди – ДБР

Пропонуємо до обговорення:
Головне оперативне управління Державного бюро розслідувань вважає, що реальна вартість 100% акцій "Першого київського машинобудівного заводу" становить орієнтовно 4,5 мільярда гривень.

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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:48

Есть другой заказчик или просто долю срубить ? Жаль что у нас не принято возвращаться к громким новостям с целью узнать чем закончилось, так как заканчивается ничем :) А для плебеев и так сойдет.
Igorten
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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