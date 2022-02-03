|
|
Вартість «Більшовика» занизили на 3 мільярди – ДБР
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 лют, 2022 20:48
Пропонуємо до обговорення:
Головне оперативне управління Державного бюро розслідувань вважає, що реальна вартість 100% акцій "Першого київського машинобудівного заводу" становить орієнтовно 4,5 мільярда гривень.
Дивися повний текст Вартість «Більшовика» занизили на 3 мільярди – ДБР
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97497
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 16 лют, 2022 20:48
Есть другой заказчик или просто долю срубить ? Жаль что у нас не принято возвращаться к громким новостям с целью узнать чем закончилось, так как заканчивается ничем
А для плебеев и так сойдет.
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4634
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 1372 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор