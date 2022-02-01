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Мінцифри доопрацювало отримання
сертифікатів бустерного...

Мінцифри доопрацювало отримання сертифікатів бустерного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 11:03

Мінцифри доопрацювало отримання сертифікатів бустерного...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві цифрової трансформації України закінчили доопрацювання послуги з отримання сертифікатів бустерного щеплення.

Дивися повний текст Мінцифри доопрацювало отримання сертифікатів бустерного щеплення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 11:03

С сертификатом ничего не ясно, насколько он выдается?
Если у меня остаток действия текущего, после 2х прививок пол года, и будет дополнительного пол года, то все равно они закончатся через пол года, а потом как выехать за границу?

Nnадцатую прививку делать? А это хотя бы возможно?
wild2006
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:15

  wild2006 написав:/// а потом как выехать за границу?

Nnадцатую прививку делать? А это хотя бы возможно?

Потом видно будет.

Именно. Возможно.
_hunter
 
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