У Міністерстві цифрової трансформації України закінчили доопрацювання послуги з отримання сертифікатів бустерного щеплення.
Дивися повний текст Мінцифри доопрацювало отримання сертифікатів бустерного щеплення.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 11:03
Мінцифри доопрацювало отримання сертифікатів бустерного...
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Дивися повний текст Мінцифри доопрацювало отримання сертифікатів бустерного щеплення.
Додано: Чет 17 лют, 2022 11:03
С сертификатом ничего не ясно, насколько он выдается?
Если у меня остаток действия текущего, после 2х прививок пол года, и будет дополнительного пол года, то все равно они закончатся через пол года, а потом как выехать за границу?
Nnадцатую прививку делать? А это хотя бы возможно?
Додано: Чет 17 лют, 2022 12:15
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