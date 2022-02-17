Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно грошей

Да, зожник не будет ее добавлять в готовку продуктов в таком количестве (можно если он есть жареное мясо, тушеное мясо, булочки и много ест больше чем в статье). Там предпочтительнее супы варить или на пару. В супы столько нельзя добавлять будет невозможно сьесть. Остается ложкой... а потом бегом в туалет.
Вы мне напомнили как я однажды после похода в ресторане сьела целую рыбину охх не знаю сколько было грамм но она была размером с большую тарелку вместе картошкой фри и салатом. Ох вкусно же было... никогда столько рыбы за раз не ела.
А это ЗОЖ.
Вообще после физ нагрузки такой голод что слона сьесть можешь.