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Finance.ua: Здоровий спосіб
життя – скільки потрібно грошей

Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно грошей
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:13

Re: Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно гро

  andrijk777 написав:Причому - 629 ккал дає олія! Я не експерт, але по-моєму це не дуже здорово їсти стільки олії.

Да, зожник не будет ее добавлять в готовку продуктов в таком количестве (можно если он есть жареное мясо, тушеное мясо, булочки и много ест больше чем в статье). Там предпочтительнее супы варить или на пару. В супы столько нельзя добавлять будет невозможно сьесть. Остается ложкой... а потом бегом в туалет.

  andrijk777 написав:500гр. курятини(або риби) в тиждень - це якось смішно

Вы мне напомнили как я однажды после похода в ресторане сьела целую рыбину охх не знаю сколько было грамм но она была размером с большую тарелку вместе картошкой фри и салатом. Ох вкусно же было... никогда столько рыбы за раз не ела.
А это ЗОЖ. :roll:

Вообще после физ нагрузки такой голод что слона сьесть можешь. :arrow:
Juna
 
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