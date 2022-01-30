Рада легалізувала віртуальні активи

Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:44

alter написав: Раньше, если единщика ловили на приеме платежей, отличных от гривны, то он сразу становился не единщиком. Думаю, это и сейчас так. Раньше, если единщика ловили на приеме платежей, отличных от гривны, то он сразу становился не единщиком. Думаю, это и сейчас так.

Это в каком веке? Единщик уже много лет (не скажу сколько точно, но тогда, когда ввели принудительную продажу 50% валюты, народ уже этой возможностью активно пользовался) может иметь валютный счёт и получать на него оплату. Для налогов это считается, как поступление в гривне по курсу НБУ на день поступления на счёт. Только, в отличие от гривневых платежей, банки требуют копию договора с контрагентом в котором указаны реквизиты именно этого счёта (вот сейчас Привату вожжа под хвост попала и он всем номера валютных счетов поменял - требует и копии договоров новые прислать). ИТ-предпринимателей, которые так получают вообще весь доход, сейчас, если не большинство то, по крайней мере, очень много.