RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада легалізувала
віртуальні активи

Рада легалізувала віртуальні активи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 15:14

Рада легалізувала віртуальні активи

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада повторно проголосувала за закон про віртуальні активи з пропозиціями президента.

Дивися повний текст Рада легалізувала віртуальні активи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97528
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:44

Отличная новость! Давно пора, учитывая, что по проникновению крипты в массы, Украина в ТОП-5 среди стран мира
fishman
 
Повідомлень: 208
З нами з: 18.03.17
Подякував: 106 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:21

Re: Рада легалізувала віртуальні активи

"кроме того, это значит, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах."
Неужели плату за товар/услуги можно будет в крипте принимать? Или только в криптогривне?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1921
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:03

  moveton написав:"кроме того, это значит, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах."
Неужели плату за товар/услуги можно будет в крипте принимать? Или только в криптогривне?


Прежде всего это значит, что с задекларированого попытаются налоги снять.
drevlyanin
 
Повідомлень: 895
З нами з: 01.04.20
Подякував: 406 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:13

  drevlyanin написав:Прежде всего это значит, что с задекларированого попытаются налоги снять.

Понятно, что снимут, но сейчас, если принимать оплату в крипте, то при выводе в гривну попадаешь на НДФЛ на всю сумму. В лучшем случае, если предприниматель-единщик, можно закосить, что эты ты оказал услугу обменнику и заплатить только 5%, но налоговая может за это сделать аяяй. Если сделают, как для ВЭД: официально принял оплату, заплатил налог по текущему курсу (если на общей системе, то ещё потом за курсовую разницу доплатил) и делай с этой валютой на счету чего хошь - будет круто. Но терзают смутные сомнения, что такое у нас примут.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1921
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 05:57

недавно выводил 1000 грн. с украинской биржи, пришло 20 платежей по 50 грн., будто бы пополнение через терминал )

пока не начнут облагать НДФЛ каждый перевод на карту, это все можно будет обойти... так что, как говориться, ждем и запасаемся попкорном...

в конце концов, можно разбогатеть в крипте и не выводить ее, а просто свалить в какой-нить Сальвадор )))
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3295
З нами з: 03.02.13
Подякував: 322 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:43

  Tamagoch написав:недавно выводил 1000 грн. с украинской биржи, пришло 20 платежей по 50 грн., будто бы пополнение через терминал )

Какой-то личный обменник при бирже? Странно так. Я всякими разными обменниками пользуюсь (смотря у кого сегодня курс лучше) - везде платежи по несколько тысяч, хотя и до 30k.

  Tamagoch написав:пока не начнут облагать НДФЛ каждый перевод на карту, это все можно будет обойти... так что, как говориться, ждем и запасаемся попкорном...

Смысл нового закона в том, чтобы оформление дохода в крипте официальным получалось дешевле, чем НДФЛ. Но если сильно хочется платить полный НДФЛ, то можно и обойти, конечно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1921
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:30

  moveton написав:
  drevlyanin написав:Прежде всего это значит, что с задекларированого попытаются налоги снять.

Понятно, что снимут, но сейчас, если принимать оплату в крипте, то при выводе в гривну попадаешь на НДФЛ на всю сумму. В лучшем случае, если предприниматель-единщик, можно закосить, что эты ты оказал услугу обменнику и заплатить только 5%, но налоговая может за это сделать аяяй. Если сделают, как для ВЭД: официально принял оплату, заплатил налог по текущему курсу (если на общей системе, то ещё потом за курсовую разницу доплатил) и делай с этой валютой на счету чего хошь - будет круто. Но терзают смутные сомнения, что такое у нас примут.


Раньше, если единщика ловили на приеме платежей, отличных от гривны, то он сразу становился не единщиком. Думаю, это и сейчас так.
alter
 
Повідомлень: 985
З нами з: 14.05.08
Подякував: 333 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:44

  alter написав:Раньше, если единщика ловили на приеме платежей, отличных от гривны, то он сразу становился не единщиком. Думаю, это и сейчас так.

Это в каком веке? Единщик уже много лет (не скажу сколько точно, но тогда, когда ввели принудительную продажу 50% валюты, народ уже этой возможностью активно пользовался) может иметь валютный счёт и получать на него оплату. Для налогов это считается, как поступление в гривне по курсу НБУ на день поступления на счёт. Только, в отличие от гривневых платежей, банки требуют копию договора с контрагентом в котором указаны реквизиты именно этого счёта (вот сейчас Привату вожжа под хвост попала и он всем номера валютных счетов поменял - требует и копии договоров новые прислать). ИТ-предпринимателей, которые так получают вообще весь доход, сейчас, если не большинство то, по крайней мере, очень много.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1921
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:03

  moveton написав:
  alter написав:Раньше, если единщика ловили на приеме платежей, отличных от гривны, то он сразу становился не единщиком. Думаю, это и сейчас так.

Это в каком веке? Единщик уже много лет может иметь валютный счёт и получать на него оплату. Для налогов это считается, как поступление в гривне по курсу НБУ на день поступления на счёт. Только, в отличие от гривневых платежей, банки требуют копию договора с контрагентом в котором указаны реквизиты именно этого счёта (вот сейчас Привату вожжа под хвост попала и он всем номера валютных счетов поменял - требует и копии договоров новые прислать). ИТ-предпринимателей, которые так получают вообще весь доход, сейчас, если не большинство то, по крайней мере, очень много.


В позапрошлом веке.
Более корректно будет сказать, на приеме платежа не в денежной форме. А дальше уже зависит от того, как прописано в законе. Если виртуальные активы считаются этой самой денежной формой, то еще ок, но учитывая, что НБУ даже электронные деньги не признавал денежной формой, то сами понимаете.
Ну и если нет, то признают продажу за крипту бартерной операцией, и ждите СЮРПРИЗ (последняя статья).


ПКУ
291.6. Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

293.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:
3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

298.2.3. Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:
4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 цього Кодексу, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

Ну так кто там в каком веке? :lol:
alter
 
Повідомлень: 985
З нами з: 14.05.08
Подякував: 333 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада створила комісію з розслідування корупції у...
R2 » Нед 30 січ, 2022 10:18
1 332
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 10:18
p_a_l
Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані 1 ... 15, 16, 17
R2 » Сер 04 сер, 2021 08:51
160 16549
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 січ, 2022 21:19
flyman
Рада дозволила «Оператору ГТС» та дочкам «Нафтогазу»...
R2 » Сер 26 січ, 2022 20:58
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 січ, 2022 20:58
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.