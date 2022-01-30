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Рада легалізувала
віртуальні активи

Рада легалізувала віртуальні активи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:12

  alter написав:Более корректно будет сказать, на приеме платежа не в денежной форме. А дальше уже зависит от того, как прописано в законе. Если виртуальные активы считаются этой самой денежной формой, то еще ок, но учитывая, что НБУ даже электронные деньги не признавал денежной формой, то сами понимаете.

Вот именно. В любой денежной форме, а не только в гривне. Доллары можно и принимать и ими расплачиваться. Будет ли признана крипта таковой: вопрос. Но если не будет, значит никакой дополнительной легализации и не произошло. Владеть и передавать другим крипту и сейчас никто в Украине не запрещает.
moveton
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