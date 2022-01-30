Рада легалізувала віртуальні активи

alter написав:Более корректно будет сказать, на приеме платежа не в денежной форме. А дальше уже зависит от того, как прописано в законе. Если виртуальные активы считаются этой самой денежной формой, то еще ок, но учитывая, что НБУ даже электронные деньги не признавал денежной формой, то сами понимаете.
Вот именно. В любой денежной форме, а не только в гривне. Доллары можно и принимать и ими расплачиваться. Будет ли признана крипта таковой: вопрос. Но если не будет, значит никакой дополнительной легализации и не произошло. Владеть и передавать другим крипту и сейчас никто в Украине не запрещает.