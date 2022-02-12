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Об'єми доходу платників
єдиного податку у 2022 році

Об'єми доходу платників єдиного податку у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:00

Об'єми доходу платників єдиного податку у 2022 році

Пропонуємо до обговорення:
У ДПС нагадали про обсяги доходу платників єдиного податку у 2022 році.

Дивися повний текст Об'єми доходу платників єдиного податку у 2022 році.
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