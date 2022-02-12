У ДПС нагадали про обсяги доходу платників єдиного податку у 2022 році.
Дивися повний текст Об'єми доходу платників єдиного податку у 2022 році.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 19:00
Об'єми доходу платників єдиного податку у 2022 році
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Дивися повний текст Об'єми доходу платників єдиного податку у 2022 році.
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