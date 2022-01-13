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Пільги та субсидії призначатимуть
за новими правилами

Пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:25

Пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами

Пропонуємо до обговорення:
Пропонується включати в дохід грошові перекази з-за кордону.

Дивися повний текст Пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:25

Яке відношення зелена шобла має до переказів з-за кордону. Якщо людина там горбатиться аби заробити собі на житло і переказує кошти мамі або татові, то недоумки хочуть ці гроші забрати під виглядом скасування субсидії для пенсіонерів. Що ви зробили аби люди повернулися і працювали вдома? Три роки годують обіцянками. Може вже дость?
daonet
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:32

  daonet написав:Яке відношення зелена шобла має до переказів з-за кордону. Якщо людина там горбатиться аби заробити собі на житло і переказує кошти мамі або татові, то недоумки хочуть ці гроші забрати під виглядом скасування субсидії для пенсіонерів. Що ви зробили аби люди повернулися і працювали вдома? Три роки годують обіцянками. Може вже дость?

Мух от котлет стоит отделять: горбатиться или нет з-за кордоном -- личный выбор каждого. А почему получающий помощь "заграничный" пенсионер лучше такого же, но местного -- вопрос.
_hunter
 
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