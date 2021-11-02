За останні 7 років бюджети міст-мільйонників зросли вдвічі. А бюджет Одеси — навiть втричi.
Дивися повний текст Як змінилися бюджети міст-мільйонників за останні 7 років (інфографіка).
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:25
Як змінилися бюджети міст-мільйонників за останні 7...
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Дивися повний текст Як змінилися бюджети міст-мільйонників за останні 7 років (інфографіка).
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:25
За керування Кличка бюджет зріс на 42млрд.грн, хтось реально відчув покращення в місті відповідне зростанню бюджета?
Де гроші?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:59
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:53
Шутку заценил В Одессе раздутый бюджет потому, что город набрал кредитов и тратит их в карман мэра. Это не секрет даже для прокуратуры: уже много лет суды идут. При этом того же мэра недавно переизбрали: типа, он лучший. Правда, если говорить о выборах во втором туре, то они реально были между жабой и гадюкой и уж лучше было старого оставить.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:12
Никаких шуток: если большинство за мэра таки проголосовало -- на карман этого мэра этому большинству -- пофиг.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:19
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:32
И снова никаких шуток. Если ваше мнение о том, как именно покращення должно выглядеть отличается от мнения большинства о нем же -- это ваша проблема...
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