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Як змінилися бюджети
міст-мільйонників за останні 7...

Як змінилися бюджети міст-мільйонників за останні 7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:25

Як змінилися бюджети міст-мільйонників за останні 7...

Пропонуємо до обговорення:
За останні 7 років бюджети міст-мільйонників зросли вдвічі. А бюджет Одеси — навiть втричi.

Дивися повний текст Як змінилися бюджети міст-мільйонників за останні 7 років (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:25

За керування Кличка бюджет зріс на 42млрд.грн, хтось реально відчув покращення в місті відповідне зростанню бюджета?
Де гроші?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:59

  unicdima написав:За керування Кличка бюджет зріс на 42млрд.грн, хтось реально відчув покращення в місті відповідне зростанню бюджета?
Де гроші?

Ну, народ за третий срок голосовал -- значит реально відчули покращення в місті. А відповідне оно зростанню бюджета или нет? -- всем пофиг :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:53

  _hunter написав:Ну, народ за третий срок голосовал -- значит реально відчули покращення в місті. А відповідне оно зростанню бюджета или нет? -- всем пофиг :lol:

Шутку заценил :lol: В Одессе раздутый бюджет потому, что город набрал кредитов и тратит их в карман мэра. Это не секрет даже для прокуратуры: уже много лет суды идут. При этом того же мэра недавно переизбрали: типа, он лучший. Правда, если говорить о выборах во втором туре, то они реально были между жабой и гадюкой и уж лучше было старого оставить.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:12

  moveton написав:
  _hunter написав:Ну, народ за третий срок голосовал -- значит реально відчули покращення в місті. А відповідне оно зростанню бюджета или нет? -- всем пофиг :lol:

Шутку заценил :lol: В Одессе раздутый бюджет потому, что город набрал кредитов и тратит их в карман мэра. Это не секрет даже для прокуратуры: уже много лет суды идут. При этом того же мэра недавно переизбрали: типа, он лучший. Правда, если говорить о выборах во втором туре, то они реально были между жабой и гадюкой и уж лучше было старого оставить.

Никаких шуток: если большинство за мэра таки проголосовало -- на карман этого мэра этому большинству -- пофиг.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:19

  _hunter написав:Никаких шуток: если большинство за мэра таки проголосовало -- на карман этого мэра этому большинству -- пофиг.

Шутка была про покращення. Этого в Одессе не сильно наблюдается. Наверное, на него тоже пофиг. Карман-то бы ладно...
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:32

  moveton написав:
  _hunter написав:Никаких шуток: если большинство за мэра таки проголосовало -- на карман этого мэра этому большинству -- пофиг.

Шутка была про покращення. Этого в Одессе не сильно наблюдается. Наверное, на него тоже пофиг. Карман-то бы ладно...

И снова никаких шуток. Если ваше мнение о том, как именно покращення должно выглядеть отличается от мнения большинства о нем же -- это ваша проблема...
_hunter
 
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